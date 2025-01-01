Меню
Киноафиша Про Федота-стрельца, удалого молодца

Спектакль Про Федота-стрельца, удалого молодца

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Современная сказка для взрослых по мотивам произведения Леонида Филатова

Приглашаем вас на уникальную постановку, основанную на произведении Леонида Филатова. Эта современная интерпретация известной сказки подарит вам невероятные эмоции и заставит задуматься о важных аспектах современной жизни.

Знакомьтесь с героями

Вас ждёт встреча с яркими персонажами: безрассудным Царём, ненасытным Генералом, колдуньей Бабой Ягой и Храбрым Молодцем с его верной женой. Каждый из этих героев представляет собой карикатуру на человеческие пороки и весёлую, но порой грустную реальность.

Ирония и юмор

Постановка сочетает в себе иронию и тонкий юмор, отражая современные проблемы и противоречия. Это сказка для взрослых, в которой весёлые моменты переплетаются с философскими размышлениями о добре, зле и любви.

Театр кукол в новом свете

Такого Театра кукол вы ещё не видели! Наши мастера создают живое и увлекательное зрелище, которое понравится как любителям традиционного театра, так и тем, кто ищет что-то новое и необычное.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную постановку, которая станет настоящим событием в театральной жизни города!

