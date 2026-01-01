Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский
Киноафиша Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский

Спектакль Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский

12+
Возраст 12+

О спектакле

Сказка с музыкальными композициями: произведение о Федоте-стрельце

Даниил Спиваковский, заслуженный артист России и обладатель премии ТЭФИ, представит свою версию остроумной и провокационной сказки Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца». Спектакль пройдет в сопровождении Национального академического оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова под управлением дирижера Даниила Стаднюка.

О спектакле

В пьесе «Про Федота-стрельца, удалого молодца» зрители смогут увидеть актуальный сюжет, пронизанный искрометной сатирой и колоритным народным языком. Эта сказка, ставшая популярной после выхода телеверсии, быстро принесла своему автору всенародную славу, а её строки стали народными афоризмами.

Музыкальные иллюстрации в исполнении оркестра добавят спектаклю «хулиганских» нот, превращая его в остроумное музыкальное шоу. Веселая и поучительная история будет интересна зрителям всех возрастов.

О Данииле Спиваковском

Даниил Спиваковский служит в Театре им. Маяковского с 1992 года и за это время успел сыграть десятки ролей, демонстрируя многогранное драматическое амплуа. Артист также известен как киноактер, сыгравший около ста ролей в фильмах разнообразных жанров, таких как «Мой муж – гений», «Маросейка, 12», «Две судьбы» и «Мой сводный брат Франкенштейн».

Продолжительность спектакля

Продолжительность мероприятия составляет 2 отделения по 45 минут. Пожалуйста, обратите внимание, что программа может измениться.

В ролях
Даниил Спиваковский
Даниил Спиваковский

Фотографии

Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский Про Федота-стрельца. Читает Даниил Спиваковский
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше