Про Ежика и Медвежонка
Киноафиша Про Ежика и Медвежонка

Спектакль Про Ежика и Медвежонка

0+
Режиссер Ольга Цветкова
Продолжительность 55 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Театр теней и волшебство природы для самых маленьких

Весна сменяет зиму, а осень — лето. Но ни холод, ни ветер не разлучат лучших на свете друзей — Ежика, Медвежонка и Зайку. В новом спектакле зрители смогут погрузиться в увлекательные приключения этих героев.

Что ждет зрителей?

Вместе с персонажами дети и взрослые научатся превращаться в деревья, животных и птиц. Спектакль обещает быть не только интерактивным, но и познавательным: зрители смогут попробовать свои силы в удочке рыбы, а также научиться танцевать под звуки природы.

Театр теней

Особое внимание в спектакле уделяется театру теней, который добавит загадочности и волшебства в представление. Этот элемент искусства позволяет создать уникальную атмосферу и увлечь зрителей в мир фантазий.

Не пропустите!

Приходите с детьми на этот яркий и поучительный спектакль! Погружение в мир дружбы и приключений гарантировано.

Октябрь
5 октября воскресенье
12:00
Театр драматических импровизаций Санкт-Петербург, просп. Стачек, 72, ДК им. Газа
от 600 ₽

Фотографии

Фотографии

