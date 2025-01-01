Меню
Про Девочку и Цветок
Билеты от 1000₽
Киноафиша Про Девочку и Цветок

Спектакль Про Девочку и Цветок

6+
Продолжительность 1 час 15 минут, без антракта
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Про девочку и цветок» — камерный мюзикл для всей семьи

Приготовьтесь к увлекательному путешествию в мир детских сказок вместе с камерным мюзиклом «Про девочку и цветок». Это спектакль, где на сцене всего пять артистов и пианист, которые с помощью открытых перевоплощений создают уникальную атмосферу волшебства.

Интерактивный формат

Спектакль располагает к взаимодействию: актёры меняют детали своих костюмов и подбирают реквизит прямо на глазах у зрителей. Такой подход стирает границы между сценой и залом, погружая всех в атмосферу сказки, которая словно оживает на глазах у зрителей.

Персонажи и сюжет

В центре истории — зевака Катя, хулиган Аркаша и домохозяйка Мама, а также неординарный отец — оперный певец. Эта необычная семья приводит к череде удивительных событий. Однажды Катя оказывается в приусадебном саду доброй пенсионерки Любы, которая с помощью одного чудо-подарка кардинально меняет её жизнь. Вместо беззаботного существования школьница погружается в поучительную сказку.

Почему стоит посетить?

Спектакль подходит для всей семьи и станет отличным поводом провести время вместе. Он не только развлекает, но и передаёт важные жизненные уроки. Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории!

Купить билет на спектакль Про Девочку и Цветок

Октябрь
Ноябрь
5 октября воскресенье
14:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽
30 ноября воскресенье
14:00
Центральный дом актера Москва, Арбат, 35
от 1000 ₽

