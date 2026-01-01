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Призвание господина Ау
Киноафиша Призвание господина Ау

Спектакль Призвание господина Ау

Постановка
Театр на Васильевском 0+
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 0+

О спектакле

В основу интерактивного семейного спектакля легла сказочная повесть «Господин Ау» финского автора Ханну Мякеля

Зрителей ждет увлекательное путешествие в лесную чащу, где живет потомственный лесной пугатель Ау. Его призвание — пугать всех, кто попадется на его пути. Однако, несмотря на то, что речь идет о пугателях, они выглядят забавно, а вовсе не страшно. Как показывает история, даже маленькая девочка Римма не испугалась их!

Сказочные приключения в лесной чаще

Главный герой, Господин Ау, происходит из семьи потомственных лесных пугателей. В этот вечер, под чутким руководством своего дедушки, он впервые в жизни решает попробовать кого-нибудь напугать. Это будет незабываемое приключение, полное неожиданностей и встреч.

Встреча с девочкой Риммой

Во время своего путешествия по ночному лесу Господин Ау и его дедушка встретят смелую девочку Римму. Эта встреча станет для Ау важным моментом, который поможет ему понять, что у него есть другое, настоящее призвание.

Не упустите возможность погрузиться в мир сказки и приключений! Приходите всей семьей на спектакль, который подарит вам радость и вдохновение!

Режиссер
Анна Бессчастнова
В ролях
Кирилл Тарасов
Евгения Лякишева
Алина Мурзагалиева

Фотографии

Призвание господина Ау Призвание господина Ау Призвание господина Ау Призвание господина Ау
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