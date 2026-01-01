Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Призраки
Билеты от 1800₽
Киноафиша Призраки

Спектакль Призраки

12+
Режиссер Олег Малахов
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль о любви и страсти по пьесе Эдуардо де Филиппо

Пьеса «Призраки» Эдуардо де Филиппо - одна из самых известных и любимых во всем мире. Зрелый итальянский автор мастерски выписывает гротесковые ситуации, наполняя сцены иронией и буффонадным юмором.

Главный герой, Паскуале, вместе с женой Марией, переезжает в квартиру, которая является частью дворца 17 века. Здесь они намерены открыть пансион, но несмотря на благие намерения, их ждут неожиданные испытания. Слухи о странных явлениях и дурная слава окутывают это место.

Сюжет и персонажи

Паскуале бросает вызов всем призракам этого дома, вплетая в свои приключения буффонные сцены и страстные итальянские диалоги. Драматические размышления персонажей о любви, семье и счастье делают спектакль глубже и многослойнее. Неожиданный финал венчает всю историю, оставляя зрителя под впечатлением.

Актерский состав

  • Паскуале (страждущая душа) - Олег Малахов
  • Мария, его жена (заблудшая душа) - Елена Нетребина
  • Альфредо (мятущаяся душа) - Александр Кульков
  • Армида, его жена (скорбная душа) - Ольга Сарычева
  • Раффаэле, привратник (черная душа) - Дмитрий Воробьев
  • Кармела, его сестра (проклятая душа) - Анастасия Карачевская / Полина Переходкина
  • Гастоне (свободная душа) - Павел Савинов

Не пропустите этот яркий спектакль, который сочетает в себе комедию и глубокие размышления о человеческих чувствах.

Купить билет на спектакль Призраки

Помощь с билетами
Июнь
28 июня воскресенье
18:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1800 ₽

Фотографии

Призраки Призраки Призраки Призраки Призраки Призраки

В ближайшие дни

Жёлтая стрела
16+
Драма

Жёлтая стрела

30 мая в 19:00 Театр на Таганке. Сцена на Факельном
от 1000 ₽
Альцина
12+
Опера

Альцина

3 июня в 19:00 Театр им. Наталии Сац
от 500 ₽
Соборяне
12+
Драма Музыка

Соборяне

15 июня в 19:00 Театр Гоголя
от 1500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше