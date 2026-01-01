Спектакль Призраки

Спектакль о любви и страсти по пьесе Эдуардо де Филиппо

Пьеса «Призраки» Эдуардо де Филиппо - одна из самых известных и любимых во всем мире. Зрелый итальянский автор мастерски выписывает гротесковые ситуации, наполняя сцены иронией и буффонадным юмором.

Главный герой, Паскуале, вместе с женой Марией, переезжает в квартиру, которая является частью дворца 17 века. Здесь они намерены открыть пансион, но несмотря на благие намерения, их ждут неожиданные испытания. Слухи о странных явлениях и дурная слава окутывают это место.

Сюжет и персонажи

Паскуале бросает вызов всем призракам этого дома, вплетая в свои приключения буффонные сцены и страстные итальянские диалоги. Драматические размышления персонажей о любви, семье и счастье делают спектакль глубже и многослойнее. Неожиданный финал венчает всю историю, оставляя зрителя под впечатлением.

Актерский состав

Паскуале (страждущая душа) - Олег Малахов

Мария, его жена (заблудшая душа) - Елена Нетребина

Альфредо (мятущаяся душа) - Александр Кульков

Армида, его жена (скорбная душа) - Ольга Сарычева

Раффаэле, привратник (черная душа) - Дмитрий Воробьев

Кармела, его сестра (проклятая душа) - Анастасия Карачевская / Полина Переходкина

Гастоне (свободная душа) - Павел Савинов

