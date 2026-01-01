Спектакль Призраки

Пьеса «Призраки» Эдуардо де Филиппо - одна из самых известных и любимых во всем мире. Зрелый итальянский автор мастерски выписывает гротесковые ситуации, наполняя сцены иронией и буффонадным юмором.
Главный герой, Паскуале, вместе с женой Марией, переезжает в квартиру, которая является частью дворца 17 века. Здесь они намерены открыть пансион, но несмотря на благие намерения, их ждут неожиданные испытания. Слухи о странных явлениях и дурная слава окутывают это место.
Паскуале бросает вызов всем призракам этого дома, вплетая в свои приключения буффонные сцены и страстные итальянские диалоги. Драматические размышления персонажей о любви, семье и счастье делают спектакль глубже и многослойнее. Неожиданный финал венчает всю историю, оставляя зрителя под впечатлением.
