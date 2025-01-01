Спектакль Призраки в Венеции

Иммерсивный спектакль по мотивам романа Агаты Кристи

Вас ждет столкновение гения логики и власти призраков. Великий детектив Эркюль Пуаро оказывается в лабиринте зла, где его рассудок подвергается серьезному испытанию. Мы перенесем вас в жуткую атмосферу венецианского карнавала, вдохновленную романом Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин» и фильмом «Призраки в Венеции».

Погружение в мир мистики

Это не просто детектив — это иммерсивный опыт, который размывает грань между реальностью и мистикой. Вы станете участником спиритического сеанса, погружающего вас в мистический ритуал, где каждый сможет почувствовать леденящий душу холод и услышать голоса из прошлого.

Карнавальная атмосфера

Венецианский карнавал поражает жуткими масками, роскошными костюмами и незабываемой атмосферой вечного праздника, который оборачивается кошмаром. В этом спектакле разума и веры уставший Пуаро сражается не только с преступником, но и с самой иррациональностью. Мы заставим вас усомниться: существует ли то, что нельзя объяснить логикой?

Уникальный театральный опыт

Почему это спектакль, который нельзя пропустить? Мы берем лучшие элементы из книги — извращённую философию убийцы и детективную головоломку — и дополняем их кинематографической эстетикой, визуальным рядом и глубиной персонажей. На сцене вас ждут 10 талантливых актеров, масштабная сценография и полное разрушение «четкой стены» между сценой и залом.

Режиссер и актеры

Режиссером спектакля выступает Константин Елисеев — ведущий актер Театра Сатирикон. В составе актеров — молодые и талантливые выпускники лучших театральных вузов и актеры ведущих театров Москвы. Это уникальная возможность увидеть на сцене яркие и свежие таланты.