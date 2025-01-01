Меню
Призраки в Венеции
Билеты от 10000₽
Киноафиша Призраки в Венеции

Спектакль Призраки в Венеции

16+
Режиссер Константин Елисеев
Возраст 16+
Билеты от 10000₽

О спектакле

Иммерсивный спектакль по мотивам романа Агаты Кристи

Вас ждет столкновение гения логики и власти призраков. Великий детектив Эркюль Пуаро оказывается в лабиринте зла, где его рассудок подвергается серьезному испытанию. Мы перенесем вас в жуткую атмосферу венецианского карнавала, вдохновленную романом Агаты Кристи «Вечеринка в Хэллоуин» и фильмом «Призраки в Венеции».

Погружение в мир мистики

Это не просто детектив — это иммерсивный опыт, который размывает грань между реальностью и мистикой. Вы станете участником спиритического сеанса, погружающего вас в мистический ритуал, где каждый сможет почувствовать леденящий душу холод и услышать голоса из прошлого.

Карнавальная атмосфера

Венецианский карнавал поражает жуткими масками, роскошными костюмами и незабываемой атмосферой вечного праздника, который оборачивается кошмаром. В этом спектакле разума и веры уставший Пуаро сражается не только с преступником, но и с самой иррациональностью. Мы заставим вас усомниться: существует ли то, что нельзя объяснить логикой?

Уникальный театральный опыт

Почему это спектакль, который нельзя пропустить? Мы берем лучшие элементы из книги — извращённую философию убийцы и детективную головоломку — и дополняем их кинематографической эстетикой, визуальным рядом и глубиной персонажей. На сцене вас ждут 10 талантливых актеров, масштабная сценография и полное разрушение «четкой стены» между сценой и залом.

Режиссер и актеры

Режиссером спектакля выступает Константин Елисеев — ведущий актер Театра Сатирикон. В составе актеров — молодые и талантливые выпускники лучших театральных вузов и актеры ведущих театров Москвы. Это уникальная возможность увидеть на сцене яркие и свежие таланты.

Купить билет на спектакль Призраки в Венеции

Декабрь
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
11 декабря четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
15 января четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
22 января четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
29 января четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
5 февраля четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
7 февраля суббота
15:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 10000 ₽
12 февраля четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
19 февраля четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
26 февраля четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
5 марта четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
12 марта четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
26 марта четверг
19:00
Барное объединение «Профсоюз» Москва, Новослободская, 16а, БЦ Молодая Гвардия
от 10000 ₽
15 апреля среда
15:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 10000 ₽
22 апреля среда
11:30
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 10000 ₽
19 мая вторник
11:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 10000 ₽
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 10000 ₽
17:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 10000 ₽
30 мая суббота
14:00
Дворец на Яузе Москва, пл. Журавлева, 1
от 10000 ₽

