Призраки старинного особняка: Органная мистерия в ночи

Загадочное путешествие сквозь эпохи в Особняке Серебрякова

Приглашаем вас в удивительное путешествие по старинному особняку Серебрякова, который хранит двухсотлетнюю историю. Этот вечер обещает стать не просто концертом, а настоящим погружением в мистику, где каждый зал — это портал в другую эпоху.

Мистическое погружение

Представьте себе: вы медленно идете по затемненным залам особняка, где единственный свет исходит от сотен мерцающих свечей. В это время раздается гипнотическая музыка величественного органа в исполнении Ольги Котляровой — вашего проводника в этом потустороннем путешествии.

Музыка сквозь века

Мы пронесемся через столетия истории музыки — от мрачного великолепия эпохи барокко до призрачных современных композиций. Под могучими аккордами органа вы встретите призраков прошлого. Артисты, словно тени, будут возникать из полумрака залов: аристократы, загадочные дамы и незнакомцы, которые будут молча скользить мимо, оставляя только мурашки на коже.

Уникальный опыт

Этот вечер сотрет границы между слушателем и участником мистерии. Каждая нота органа станет ключом, открывающим дверь в прошлое, а каждая встреча с тенью — напоминанием о вечном. Не упустите шанс стать частью этого волшебного события!

Исполнители

Ольга Котлярова — органистка мирового уровня, ведущая солистка Петербург-Концерта, Мариинского театра и Губернаторского симфонического оркестра. Она обладательница престижных наград и отмечена Почетными грамотами Комитета по культуре и Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Информация для зрителей

Внимание! Входные билеты включают в себя как променад по особняку, так и сидячие места в залах. На протяжении всей мистерии настоятельно просим не аплодировать. Продолжительность концерта — 1 час 30 минут. Рекомендуется приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для всех категорий зрителей старше 12 лет.