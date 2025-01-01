Меню
Призраки старинного особняка: хоровая мистерия в ночи
Призраки старинного особняка: хоровая мистерия в ночи

Призраки старинного особняка: хоровая мистерия в ночи

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыка эпох: уникальный концерт в "Особняке Серебрякова"

Дом искусств «Особняк Серебрякова» приглашает вас в незабываемое путешествие сквозь века вместе с камерным хором Festino. В программе — музыка разных столетий: от строгих молитв барокко до мистических пророчеств XXI века. Это не просто концерт, а настоящая мистическая прогулка, где каждый зал становится порталом в другую эпоху.

Погружение в атмосферу

Представьте себе затемненные коридоры особняка, где в полумраке мерцают свечи, а в зеркалах мелькают силуэты давно ушедших. Артисты-призраки — роковые дамы, поэты, таинственные незнакомцы — будут возникать из ниоткуда, шепча вам истории сквозь века и растворяясь в воздухе. Голоса хора станут саундтреком вашей прогулки: мощные полифонические шедевры барокко сплетутся с современными диссонансами, создавая звуковую паутину, от которой по коже пробегут мурашки!

О хоре Festino

Камерный хор Festino — лауреат престижных международных конкурсов, таких как Chamber choir competition Miltenberg, IKV Flanders Maasmechelen, Florilege Vocal de Tours и Il Polifonico Arezzo. Коллектив дважды удостоен премии за лучшее исполнение сочинений современных композиторов, а также произведений эпохи ренессанса и барокко.

Информация для зрителей

Внимание! Входные билеты включают как променад по особняку, так и сидячие места в залах. На протяжении всей мистерии настоятельно просим избегать аплодисментов. Продолжительность концерта — 80 минут. Рекомендуем приходить за 15 минут до начала мероприятия. Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
В других городах

Санкт-Петербург, 6 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
23:00 от 2700 ₽

Фотографии

Фотографии

