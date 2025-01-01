Меню
Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи
12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Загадочный вечер в особняке Серебрякова

Добро пожаловать в уникальное мистическое погружение! Старинный особняк статского советника Серебрякова станет сценой для незабываемого спектакля, в котором его призрачные обитатели станут вашими спутниками.

На этот раз путеводной нитью в царство теней станет искусство барокко в исполнении блистательного струнного квартета VIRTUOSI.

Тайны старинного особняка

Представьте себе: вы медленно идете по затемненным залам особняка, где единственный свет – это мерцание сотен свечей. Воздух пропитан тайной и ожиданием. А в это время до вас доносятся таинственные звуки – страстные и виртуозные пассакалии, пронзительно нежные сарабанды, тёмные аллеманды и изысканные сонаты забытых гениев эпохи, чьи души, кажется, все еще бродят здесь.

Встречи с призраками прошлого

Пока звуки струнных эхом разносятся под сводами, вы будете встречать призраков прошлого. Артисты, словно тени, возникают из полумрака залов – галантные кавалеры, роковые дамы в кринолинах, юные мечтатели и слуги с нераскрытыми тайнами. Они будут скользить мимо, нашептывать истории, замирать у окон, бросать на вас долгий gaze и растворяться в воздухе, едва вы попытаетесь приблизиться...

Слияние музыки и магии

Этот вечер сотрет грань между концертом и спиритическим сеансом. Вы не просто услышите музыку барокко – вы проживете её кожей, блуждая по особняку, где каждое зеркало хранит отражение прошлого, а каждая встреча с тенью – напоминание о вечном.

Информация для зрителей

  • Исполнители: Квартет VIRTUOSI, артисты-резиденты Особняка Серебрякова.
  • Входные билеты: Включают как променад по особняку, так и сидячие места в залах.
  • Запрет на аплодисменты: На протяжении всей мистерии настоятельно просим не аплодировать.
  • Продолжительность концерта: 1 час 30 минут.
  • Рекомендации: Приходите за 15 минут до начала мероприятия.
  • Возрастное ограничение: Концерт предназначен для зрителей старше 12 лет.

В других городах

Санкт-Петербург, 13 сентября
Особняк Серебрякова Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 166
23:00 от 2700 ₽

Фотографии

Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи Призраки старинного особняка: Барочная мистерия в ночи

