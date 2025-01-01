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Призраки памяти. Петербург
Киноафиша Призраки памяти. Петербург

Спектакль Призраки памяти. Петербург

Постановка
Цехъ 12+
Режиссер Резида Гаянова
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Мистический Петербург: Пластическая хроника на сцене

Приглашаем вас на уникальный спектакль, который погружает зрителей в атмосферу таинственного и величественного Петербурга. Это не просто постановка, а пластическая хроника, основанная на мифах и легендах города на Неве.

Сюжет и атмосфера

Спектакль состоит из пластических миниатюр, каждая из которых рассказывает свою историю. Здесь оживают мистические события, связанные с жизнью горожан — от простых жителей до самого императора. В каждой миниатюре присутствует атмосфера напряжения, неизбежности и жертвенности, а также темы любви, смирения и страха.

Петербург как герой

Этот спектакль — это наши попытки понять и передать зрителю чувства, которые вызывает этот город. Петербург обладает особой силой, влияя на умы и души. Он может очаровывать или погружать в тяжелые раздумья, но в любом случае, как правило, не отпускает.

Цитата от А. Белого

По словам А. Белого: «Есть бесконечность в бесконечности бегущих проспектов с бесконечностью в бесконечность бегущих пересекающихся теней. Весь Петербург — бесконечность проспекта, возведенного в энную степень. За Петербургом же — ничего нет». Эта мысль прекрасно отражает дух спектакля.

Команда

Режиссером и хореографом выступает Резида Гаянова, чей творческий подход обещает сделать этот вечер незабываемым.

Не упустите возможность стать частью мистического путешествия по Петербургу! Ждем вас на спектакле!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

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