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Призраки оперы
Киноафиша Призраки оперы

Спектакль Призраки оперы

Постановка
Красноярский театр кукол 16+
Возраст 16+

О спектакле

Комедия о первых шагах в мир оперы

В Красноярском театре кукол состоится спектакль, поставленный в лучших традициях легендарного «Необыкновенного концерта» Сергея Образцова. Постановщик, заслуженный артист России Анатолий Вещиков, приглашает зрителей в увлекательный мир кукольного искусства.

Спектакль решён в комедийном жанре и построен по принципу театрального капустника. Зрителей ждет изобретательное сценическое действие с тростевыми куклами, тантамаресками и масками.

В центре сюжета — семейная пара, впервые оказавшаяся в опере. Герои искренне стараются разобраться в непривычном для себя мире. Их трогательные попытки понять логику оперных сюжетов и поделиться догадками и ассоциациями порождают череду комичных ситуаций.

«Мы продолжаем традиции отечественной школы кукольников и рассказываем зрителю о том, как непросто, смешно и в то же время прекрасно бывает первое знакомство с большим искусством», — комментирует Анатолий Вещиков.

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В других городах
Сентябрь
17 сентября четверг
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119
18 сентября пятница
19:00
Красноярский театр кукол Красноярск, Ленина, 119

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