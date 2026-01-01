Спектакль Призраки оперы

Комедия о первых шагах в мир оперы

В Красноярском театре кукол состоится спектакль, поставленный в лучших традициях легендарного «Необыкновенного концерта» Сергея Образцова. Постановщик, заслуженный артист России Анатолий Вещиков, приглашает зрителей в увлекательный мир кукольного искусства.

Спектакль решён в комедийном жанре и построен по принципу театрального капустника. Зрителей ждет изобретательное сценическое действие с тростевыми куклами, тантамаресками и масками.

В центре сюжета — семейная пара, впервые оказавшаяся в опере. Герои искренне стараются разобраться в непривычном для себя мире. Их трогательные попытки понять логику оперных сюжетов и поделиться догадками и ассоциациями порождают череду комичных ситуаций.

«Мы продолжаем традиции отечественной школы кукольников и рассказываем зрителю о том, как непросто, смешно и в то же время прекрасно бывает первое знакомство с большим искусством», — комментирует Анатолий Вещиков.