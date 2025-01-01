«Призраки оперетты» — ночной театрализованный променад по закулисью Московского театра оперетты

Это не просто экскурсия, а настоящая магия, где каждый шаг погружает вас в атмосферу театрального искусства.

Театр, как живой организм

Ночной театр — это пространство, где время замирает, а стены словно дышат историей. Во время этого приключения вы почувствуете, как каждый звук отзывается эхом прошлых спектаклей, а воздух наполнен вдохновением и творчеством.

Секреты закулисья

В эту ночь театр станет живым организмом, готовым поделиться своими секретами с теми, кто готов их услышать. Вы увидите, как выглядит театр в тишине ночи, когда занавес опущен, но магия только начинается.

Не упустите свой шанс

Не упустите возможность стать частью этого волшебного действа и увидеть театр таким, каким его видят только избранные. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительные тайны оперетты!