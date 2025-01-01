Меню
Призраки Марса
Киноафиша Призраки Марса

Спектакль Призраки Марса

Постановка
Театр Гоголя 16+
Продолжительность 100 минут
Возраст 16+
О спектакле

Космический триллер по мотивам Рэя Брэдбери на сцене Театра Гоголя

Спектакль «Призраки Марса» — это увлекательная адаптация рассказов Рэя Брэдбери, взятая из цикла «Марсианские хроники». В центре сюжета — группа астронавтов, которая впервые высаживается на загадочную красную планету. Они ждут встречи с другой цивилизацией, но сталкиваются с неожиданными испытаниями.

Создание опасного мира

Режиссер Кирилл Ковбас на Малой сцене Театра Гоголя создает таинственный и опасный мир Марса. Эффектный визуальный ряд, напоминающий кадры из культовых фантастических фильмов, наполняет спектакль напряжением. Каждый герой сталкивается с испытанием, которое может кардинально изменить его жизнь.

Что ожидать зрителям

Зрители ожидают не только захватывающую историю, но и глубокую психологическую проработку персонажей, что делает этот спектакль интересным для широкой аудитории. Драматургия Рэя Брэдбери всегда поднимает важные вопросы о человечности и нашем месте в бескрайнем космосе.

Не упустите возможность насладиться уникальным театральным событием, наполненным фантастикой и мистикой!

Режиссер
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
В ролях
Кирилл Ковбас
Кирилл Ковбас
Андрей Кондратьев
Егор Попов
Александр Денисов
Александр Хотенов

Купить билет на спектакль Призраки Марса

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
25 декабря четверг
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
4 января воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
18 января воскресенье
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
28 января среда
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
14 февраля суббота
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽
27 февраля пятница
19:00
Театр Гоголя Москва, Казакова, 8
от 1000 ₽

Фотографии

Призраки Марса Призраки Марса Призраки Марса Призраки Марса

