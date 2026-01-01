Призрак острова Кораблик
Призрак острова Кораблик

16+
О выставке

Интерактивный квест для настоящих пиратов

Приготовьтесь к захватывающему представлению с пиратским шармом! В главной роли — призрак лихого речного разбойника Одноглазого Бo, который, несмотря на свои похождения, жаждет покоя. Он был грозой морей, грабил как большие суда, так и маленькие рыбацкие лодки, но теперь его душа не находит покоя из-за несметного сокровища.

Задания для смелых зрителей

Одноглазый Бо обращается за помощью к вам, зрителям. Вам предстоит выполнить ряд заданий, чтобы помочь ему найти путь к вечному отдых и вернуть его сокровища. Он готов проверить вашу смекалку и храбрость, а ваш успех в приключениях может привести к награде — фантастическому сундуку с золотом!

Приключения для всей семьи

Спектакль обещает быть интерактивным и увлекательным для зрителей всех возрастов. Подойдите ближе, и, возможно, вам удастся разгадать секреты пирата. Смело станьте частью этой морской авантюры, где каждому есть место!

Не упустите шанс отправиться в захватывающее плавание с Одноглазым Бо и узнать, что скрывает его таинственный сундук. Ожидайте море эмоций и веселья на этом уникальном спектакле!

Июнь
8 июня понедельник
13:30
Теплоход «Новосибирск» Новосибирск, Добролюбова, 2б, пристань «Речной вокзал»
от 600 ₽

