«Призрак оперы»: немой фильм в сопровождении органа
О концерте/спектакле

Ночной показ «Призрака оперы» с органной импровизацией

Приглашаем вас на уникальное театральное событие, которое объединит классическое кино и живую музыку. В этот вечер вы сможете увидеть культовый немой фильм «Призрак оперы», основанный на романе Гастона Леру, в необычном формате — на куполе собора.

Моше Ариэль Ганелин — мастер органной импровизации

В сопровождении фильма выступит лауреат международных конкурсов, органист Моше Ариэль Ганелин. Этот талантливый музыкант, представляющий как Россию, так и Аргентину, известен своими мастерскими импровизациями, которые погружают зрителя в атмосферу незабываемого музыкального переживания.

Неповторимая атмосфера

Событие пройдет в историческом соборе, где расположено уникальное органное звучание. Наблюдая за кинолентой, вы сможете насладиться живыми музыкальными импровизациями, которые сделают просмотр еще более увлекательным и эмоциональным.

Не упустите шанс!

Это событие станет настоящим праздником для любителей театра и кино. Не упустите возможность погрузиться в мир «Призрака оперы» в совершенно новом формате, который оставит у вас незабываемые впечатления.

Забронируйте свои билеты заранее, чтобы стать частью этого уникального опыта!

25 октября
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
21:00 от 1400 ₽

