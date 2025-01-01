Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

Музыкальный вечер: от Верди до Бродвея
Приготовьтесь к вечеру, в котором соединятся драматизм классической оперы и чарующая выразительность бродвейского мюзикла. В программе — блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утонченная джазовая энергия Джорджа Гершвина и, конечно, легендарные сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.
Искусство музыкального театра
Яркие вокальные партии, изысканное инструментальное сопровождение и живая харизма исполнителей раскроют мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В этом вечере вас ждут любовь и ревность, величие и страсть в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.
Программа концерта
В программе:
- И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
- Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
- Дж. Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)
- Т. Дюбуа. В раю
- Э. Ллойд Уэббер. «Призрак оперы»:
- Увертюра
- Дуэт Призрака и Кристины
- Ария Призрака
- Ария Кристины
- Дуэт Кристины и Рауля
- Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»
- И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
- Дж. Гершвин. Прелюдия и Summertime
- Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»
Программа возможна изменения.
Исполнители
Вечер представят лауреаты международных конкурсов:
- Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», солистка проекта OPERA XXI (OPERAWAVE).
- Олег Полпудин (тенор) — финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура».
- Анастасия Сидельникова (орган).
Дополнительная информация
Продолжительность концерта составит 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.