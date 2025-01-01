Меню
Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла
12+
Возраст 12+
О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: от Верди до Бродвея

Приготовьтесь к вечеру, в котором соединятся драматизм классической оперы и чарующая выразительность бродвейского мюзикла. В программе — блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утонченная джазовая энергия Джорджа Гершвина и, конечно, легендарные сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

Искусство музыкального театра

Яркие вокальные партии, изысканное инструментальное сопровождение и живая харизма исполнителей раскроют мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В этом вечере вас ждут любовь и ревность, величие и страсть в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.

Программа концерта

В программе:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
  • Дж. Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)
  • Т. Дюбуа. В раю
  • Э. Ллойд Уэббер. «Призрак оперы»:
    • Увертюра
    • Дуэт Призрака и Кристины
    • Ария Призрака
    • Ария Кристины
    • Дуэт Кристины и Рауля
  • Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»
  • И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
  • Дж. Гершвин. Прелюдия и Summertime
  • Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»

Программа возможна изменения.

Исполнители

Вечер представят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», солистка проекта OPERA XXI (OPERAWAVE).
  • Олег Полпудин (тенор) — финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура».
  • Анастасия Сидельникова (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.

Ноябрь
23 ноября воскресенье
20:00
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
от 1000 ₽

