Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

Музыкальный вечер: от Верди до Бродвея

Приготовьтесь к вечеру, в котором соединятся драматизм классической оперы и чарующая выразительность бродвейского мюзикла. В программе — блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утонченная джазовая энергия Джорджа Гершвина и, конечно, легендарные сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

Искусство музыкального театра

Яркие вокальные партии, изысканное инструментальное сопровождение и живая харизма исполнителей раскроют мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В этом вечере вас ждут любовь и ревность, величие и страсть в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.

Программа концерта

В программе:

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор

Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»

Дж. Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)

Т. Дюбуа. В раю

Э. Ллойд Уэббер. «Призрак оперы»: Увертюра Дуэт Призрака и Кристины Ария Призрака Ария Кристины Дуэт Кристины и Рауля

Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»

И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»

Дж. Гершвин. Прелюдия и Summertime

Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»

Программа возможна изменения.

Исполнители

Вечер представят лауреаты международных конкурсов:

Евгения Красилова (сопрано) — заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», солистка проекта OPERA XXI (OPERAWAVE).

Олег Полпудин (тенор) — финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура».

Анастасия Сидельникова (орган).

Дополнительная информация

Продолжительность концерта составит 70 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена.