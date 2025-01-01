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Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла
Билеты от 1000₽
Киноафиша Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

12+
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: от оперы до Бродвея

Приглашаем вас на уникальный вечер, где соединятся драматизм классической оперы и выразительность бродвейского мюзикла. В программе — блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утончённая джазовая энергия Джорджа Гершвина и незабываемые сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.

Программа вечера

Вы сможете насладиться яркими вокальными партиями, изысканным инструментальным сопровождением и живой харизмой исполнителей, которые раскроют мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В программе:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
  • Дж. Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)
  • Т. Дюбуа. В раю
  • Э. Ллойд Уэббер. «Призрак оперы»:
    • Увертюра
    • Дуэт Призрака и Кристины
    • Ария Призрака
    • Ария Кристины
    • Дуэт Кристины и Рауля
  • Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»
  • И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
  • Дж. Гершвин. Прелюдия и Summertime
  • Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»

Обратите внимание, что программа может быть изменена.

Исполнители

В программе выступят лауреаты международных конкурсов:

  • Евгения Красилова (сопрано) — Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
  • Олег Полпудин (тенор) — финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура»
  • Анастасия Сидельникова (орган)

Дополнительная информация

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1000 ₽

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