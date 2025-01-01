Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

Музыкальный вечер: от оперы до Бродвея
Приглашаем вас на уникальный вечер, где соединятся драматизм классической оперы и выразительность бродвейского мюзикла. В программе — блистательные арии Джузеппе Верди и Иоганна Штрауса, утончённая джазовая энергия Джорджа Гершвина и незабываемые сцены из мюзикла «Призрак оперы» Эндрю Ллойда Уэббера.
Программа вечера
Вы сможете насладиться яркими вокальными партиями, изысканным инструментальным сопровождением и живой харизмой исполнителей, которые раскроют мир музыкального театра: от оперных подмостков XIX века до огней Бродвея. В программе:
- И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
- Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
- Дж. Пуччини. Ария Каварадосси из оперы «Тоска» (E lucevan le stelle)
- Т. Дюбуа. В раю
- Э. Ллойд Уэббер. «Призрак оперы»:
- Увертюра
- Дуэт Призрака и Кристины
- Ария Призрака
- Ария Кристины
- Дуэт Кристины и Рауля
- Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»
- И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
- Дж. Гершвин. Прелюдия и Summertime
- Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»
Обратите внимание, что программа может быть изменена.
Исполнители
В программе выступят лауреаты международных конкурсов:
- Евгения Красилова (сопрано) — Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1»
- Олег Полпудин (тенор) — финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура»
- Анастасия Сидельникова (орган)
Дополнительная информация
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта). Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!