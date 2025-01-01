Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

Музыкальный вечер: Опера и мюзикл в одном концерте

Два популярных жанра вокальной музыки — опера и мюзикл — сольются в одном концерте. В этот вечер вы сможете насладиться оперными шедеврами и легендарными хитами Бродвея в сопровождении органа.

Очарование мюзикла

Мюзикл — мечта и любимый жанр миллионов. Такие постановки, как «Призрак Оперы», «Кошки» и «Мамма Миа», с театральных подмостков перенеслись на киноэкраны, и число поклонников мюзикла постоянно растет. Это неудивительно, ведь на сцене вас ждет яркий, вдохновляющий и увлекательный музыкальный спектакль.

Искусство оперы

Опера — один из самых уникальных и изысканных видов искусства. Она соединяет в себе музыку, вокальное искусство, драматургию и изобразительное искусство. Исторические костюмы и декорации создают неповторимую синергию, которая неизменно вызывает восхищение у зрителей.

Программа концерта

В нашем концерте прозвучат:

Ария юной певицы Кристины и её знаменитый дуэт с Призраком оперы.

Классические оперные арии из произведений Шарля Гуно и Джузеппе Верди.

Номера из оперетт «короля вальсов» Иоганна Штрауса.

Основные произведения:

И. С. Бах. Токката и фуга ре минор

Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»

Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто»

Э. Ллойд-Уэббер. «Призрак оперы»: Увертюра, Дуэт Призрака и Кристины, Ария Призрака, Ария Кристины, Дуэт Кристины и Рауля

Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»

И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»

Дж. Гершвин. Прелюдия и «Summertime»

Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI — Евгения Красилова (сопрано)

Финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура» — Олег Полпудин (тенор)

Анастасия Сидельникова (орган)

Длительность концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).