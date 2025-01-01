Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

Музыкальный вечер: Опера и мюзикл в одном концерте
Два популярных жанра вокальной музыки — опера и мюзикл — сольются в одном концерте. В этот вечер вы сможете насладиться оперными шедеврами и легендарными хитами Бродвея в сопровождении органа.
Очарование мюзикла
Мюзикл — мечта и любимый жанр миллионов. Такие постановки, как «Призрак Оперы», «Кошки» и «Мамма Миа», с театральных подмостков перенеслись на киноэкраны, и число поклонников мюзикла постоянно растет. Это неудивительно, ведь на сцене вас ждет яркий, вдохновляющий и увлекательный музыкальный спектакль.
Искусство оперы
Опера — один из самых уникальных и изысканных видов искусства. Она соединяет в себе музыку, вокальное искусство, драматургию и изобразительное искусство. Исторические костюмы и декорации создают неповторимую синергию, которая неизменно вызывает восхищение у зрителей.
Программа концерта
В нашем концерте прозвучат:
- Ария юной певицы Кристины и её знаменитый дуэт с Призраком оперы.
- Классические оперные арии из произведений Шарля Гуно и Джузеппе Верди.
- Номера из оперетт «короля вальсов» Иоганна Штрауса.
Основные произведения:
- И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
- Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
- Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто»
- Э. Ллойд-Уэббер. «Призрак оперы»: Увертюра, Дуэт Призрака и Кристины, Ария Призрака, Ария Кристины, Дуэт Кристины и Рауля
- Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»
- И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
- Дж. Гершвин. Прелюдия и «Summertime»
- Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Исполнители
Концерт представят лауреаты международных конкурсов:
- Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI — Евгения Красилова (сопрано)
- Финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура» — Олег Полпудин (тенор)
- Анастасия Сидельникова (орган)
Длительность концерта
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).