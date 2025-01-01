Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла
Билеты от 1200₽
Киноафиша Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

Призрак оперы. Мировые хиты оперы и мюзикла

12+
Возраст 12+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Музыкальный вечер: Опера и мюзикл в одном концерте

Два популярных жанра вокальной музыки — опера и мюзикл — сольются в одном концерте. В этот вечер вы сможете насладиться оперными шедеврами и легендарными хитами Бродвея в сопровождении органа.

Очарование мюзикла

Мюзикл — мечта и любимый жанр миллионов. Такие постановки, как «Призрак Оперы», «Кошки» и «Мамма Миа», с театральных подмостков перенеслись на киноэкраны, и число поклонников мюзикла постоянно растет. Это неудивительно, ведь на сцене вас ждет яркий, вдохновляющий и увлекательный музыкальный спектакль.

Искусство оперы

Опера — один из самых уникальных и изысканных видов искусства. Она соединяет в себе музыку, вокальное искусство, драматургию и изобразительное искусство. Исторические костюмы и декорации создают неповторимую синергию, которая неизменно вызывает восхищение у зрителей.

Программа концерта

В нашем концерте прозвучат:

  • Ария юной певицы Кристины и её знаменитый дуэт с Призраком оперы.
  • Классические оперные арии из произведений Шарля Гуно и Джузеппе Верди.
  • Номера из оперетт «короля вальсов» Иоганна Штрауса.

Основные произведения:

  • И. С. Бах. Токката и фуга ре минор
  • Ш. Гуно. Ария Маргариты с жемчугом из оперы «Фауст»
  • Дж. Верди. Песенка Герцога из оперы «Риголетто»
  • Э. Ллойд-Уэббер. «Призрак оперы»: Увертюра, Дуэт Призрака и Кристины, Ария Призрака, Ария Кристины, Дуэт Кристины и Рауля
  • Л. Боэльман. «Молитва» из «Готической сюиты»
  • И. Штраус. Куплеты Зупана из оперетты «Цыганский барон»
  • Дж. Гершвин. Прелюдия и «Summertime»
  • Дж. Верди. Застольная из оперы «Травиата»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят лауреаты международных конкурсов:

  • Заслуженный деятель культуры РФ, солистка проекта OPERA XXI — Евгения Красилова (сопрано)
  • Финалист телепроекта «Большая опера» на канале «Культура» — Олег Полпудин (тенор)
  • Анастасия Сидельникова (орган)

Длительность концерта

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
26 июля
Англиканская церковь Святого Андрея Москва, Вознесенский пер., 8
20:00 от 1200 ₽

В ближайшие дни

0+
Вечеринка
Почта любви
5 ноября в 19:00 Театр им. Булгакова
Билеты
Женский стендап в Зеленом театре ВДНХ
18+
Юмор
Женский стендап в Зеленом театре ВДНХ
26 июля в 20:00 Зеленый театр ВДНХ
от 2800 ₽
Классика рока и современные композиции в стиле Blues Rock / Rock: Ray of Symphony
18+
Блюз Рок
Классика рока и современные композиции в стиле Blues Rock / Rock: Ray of Symphony
12 августа в 20:00 Ритм-блюз
от 700 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше