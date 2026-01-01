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Призрак оперы. Мировые хиты мюзикла
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Киноафиша Призрак оперы. Мировые хиты мюзикла

Призрак оперы. Мировые хиты мюзикла

6+
Возраст 6+
Билеты от 0₽

О концерте

Звуки Бродвея в старинном соборе

В этот летний вечер в уникальных интерьерах старинного собора прозвучат легендарные страницы мировых мюзиклов и вокальные хиты, без которых невозможно представить большую сцену. В центре внимания вечера — знаменитые сцены из «Призрака оперы» Эндрю Ллойда Уэббера и «Нотр-Дам де Пари» Риккардо Коччанте, а также известная ария Memory из мюзикла «Кошки». Это музыка, знакомая каждому, она уже давно вышла за пределы театральной сцены и узнается с первых аккордов.

Яркие вокальные партии, изысканное инструментальное сопровождение и живая харизма исполнителей раскроют мир музыкального театра и огней Бродвея. Гостей ждут эмоции любви и ревности, величия и страсти в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.

Программа концерта

В программе:

  • Д. Фостер. «The Prayer»
  • Т. Дюбуа. «В раю»
  • Э. Ллойд Уэббер. Мюзикл «Призрак оперы»:
    • Увертюра
    • Дуэт Призрака и Кристины
    • Ария Призрака
    • Ария Кристины
    • Дуэт Кристины и Рауля
  • Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»:
    • Ария Гренгуара («Пришла пора соборов кафедральных»)
    • Дуэт Феба и Флёр-де-Лис «Эти бриллианты»
  • Э. Ллойд Уэббер. Ария Гризабеллы «Memory» из мюзикла «Кошки»
  • Л. Далла. «Caruso»
  • Ф. Сартори. «Con te partirò»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят:

  • Евгения Красилова (сопрано) — оперная дива России и лауреат международных конкурсов, Заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», солистка проекта OPERA XXI (OPERAWAVE).
  • Никита Страшинский (тенор)
  • Анастасия Сидельникова (орган)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!

Купить билет на концерт Призрак оперы. Мировые хиты мюзикла

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