Призрак оперы. Мировые хиты мюзикла

Звуки Бродвея в старинном соборе

В этот летний вечер в уникальных интерьерах старинного собора прозвучат легендарные страницы мировых мюзиклов и вокальные хиты, без которых невозможно представить большую сцену. В центре внимания вечера — знаменитые сцены из «Призрака оперы» Эндрю Ллойда Уэббера и «Нотр-Дам де Пари» Риккардо Коччанте, а также известная ария Memory из мюзикла «Кошки». Это музыка, знакомая каждому, она уже давно вышла за пределы театральной сцены и узнается с первых аккордов.

Яркие вокальные партии, изысканное инструментальное сопровождение и живая харизма исполнителей раскроют мир музыкального театра и огней Бродвея. Гостей ждут эмоции любви и ревности, величия и страсти в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.

Программа концерта

В программе:

Д. Фостер. «The Prayer»

Т. Дюбуа. «В раю»

Э. Ллойд Уэббер. Мюзикл «Призрак оперы»: Увертюра Дуэт Призрака и Кристины Ария Призрака Ария Кристины Дуэт Кристины и Рауля

Р. Коччанте. Мюзикл «Нотр-Дам де Пари»: Ария Гренгуара («Пришла пора соборов кафедральных») Дуэт Феба и Флёр-де-Лис «Эти бриллианты»

Э. Ллойд Уэббер. Ария Гризабеллы «Memory» из мюзикла «Кошки»

Л. Далла. «Caruso»

Ф. Сартори. «Con te partirò»

Обратите внимание, что в программе возможны изменения.

Исполнители

Концерт представят:

Евгения Красилова (сопрано) — оперная дива России и лауреат международных конкурсов, Заслуженный деятель культуры РФ, эксперт вокального шоу «Ну-ка, все вместе» на телеканале «Россия 1», солистка проекта OPERA XXI (OPERAWAVE).

Никита Страшинский (тенор)

Анастасия Сидельникова (орган)

Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).

Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!