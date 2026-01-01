Призрак оперы. Мировые хиты мюзикла

В этот летний вечер в уникальных интерьерах старинного собора прозвучат легендарные страницы мировых мюзиклов и вокальные хиты, без которых невозможно представить большую сцену. В центре внимания вечера — знаменитые сцены из «Призрака оперы» Эндрю Ллойда Уэббера и «Нотр-Дам де Пари» Риккардо Коччанте, а также известная ария Memory из мюзикла «Кошки». Это музыка, знакомая каждому, она уже давно вышла за пределы театральной сцены и узнается с первых аккордов.
Яркие вокальные партии, изысканное инструментальное сопровождение и живая харизма исполнителей раскроют мир музыкального театра и огней Бродвея. Гостей ждут эмоции любви и ревности, величия и страсти в сопровождении грандиозного «короля инструментов» — органа.
В программе:
Обратите внимание, что в программе возможны изменения.
Концерт представят:
Продолжительность концерта: 80 минут (без антракта).
Обратите внимание, что парковка на территории собора запрещена!