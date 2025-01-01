Спектакль Призрак оперы. Дежа вю

Музыкальный спектакль «Призрак оперы»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-драматический оперно-комедийный спектакль, в котором переплетаются мотивы западноевропейских опер. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой таких великих композиторов, как Бизе, Моцарт, Пуччини и Уэббер.

Не Бродвейский мюзикл

Важно отметить, что это не тот знаменитый мюзикл Э.Л. Уэббера, который покорил Бродвей. Наш спектакль создан в стенах «Петербург-концерта» и отличается своей оригинальной концепцией. Образ призрака, конечно, напоминает известного фантома, но сюжет и исполнение имеют свои уникальные черты.

Звуки любимых арий

В программе спектакля звучат известные оперные дуэты и арии из таких шедевров, как «Кармен» Бизе, «Дон Жуан» Моцарта и «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Не обойдется и без знаменитой арии фантома из мюзикла Э.Л. Уэббера, которая станет ярким акцентом представления.

Забавные закулисные истории

Сюжет спектакля сосредоточен на взаимодействии двух главных героев — молодой певицы и ее загадочного призрака. Зрители станут свидетелями забавных закулисных диалогов, которые не только развлекут, но и заставят задуматься над глубокими словами персонажей.

Не упустите возможность окунуться в мир музыкальной магии и загадок на нашем спектакле «Призрак оперы»!