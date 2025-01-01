Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Призрак оперы. Дежа вю
Киноафиша Призрак оперы. Дежа вю

Спектакль Призрак оперы. Дежа вю

12+
Режиссер Николай Дуксин
Продолжительность 2 часа, 1 антракт
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Музыкальный спектакль «Призрак оперы»

Приглашаем вас на уникальный музыкально-драматический оперно-комедийный спектакль, в котором переплетаются мотивы западноевропейских опер. Зрители смогут насладиться великолепной музыкой таких великих композиторов, как Бизе, Моцарт, Пуччини и Уэббер.

Не Бродвейский мюзикл

Важно отметить, что это не тот знаменитый мюзикл Э.Л. Уэббера, который покорил Бродвей. Наш спектакль создан в стенах «Петербург-концерта» и отличается своей оригинальной концепцией. Образ призрака, конечно, напоминает известного фантома, но сюжет и исполнение имеют свои уникальные черты.

Звуки любимых арий

В программе спектакля звучат известные оперные дуэты и арии из таких шедевров, как «Кармен» Бизе, «Дон Жуан» Моцарта и «Мадам Баттерфляй» Пуччини. Не обойдется и без знаменитой арии фантома из мюзикла Э.Л. Уэббера, которая станет ярким акцентом представления.

Забавные закулисные истории

Сюжет спектакля сосредоточен на взаимодействии двух главных героев — молодой певицы и ее загадочного призрака. Зрители станут свидетелями забавных закулисных диалогов, которые не только развлекут, но и заставят задуматься над глубокими словами персонажей.

Не упустите возможность окунуться в мир музыкальной магии и загадок на нашем спектакле «Призрак оперы»!

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 10 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 900 ₽

Фотографии

Призрак оперы. Дежа вю Призрак оперы. Дежа вю Призрак оперы. Дежа вю Призрак оперы. Дежа вю Призрак оперы. Дежа вю

В ближайшие дни

О мышах и людях
16+
Драма
О мышах и людях
24 октября в 19:00 Комедианты
от 750 ₽
Cyber Circus
0+
Детские елки Детский Цирк
Cyber Circus
3 января в 18:00 Дом молодежи «Атлант»
от 1500 ₽
Розенкранц и Гильденстерн мертвы
18+
Драма Премьера
Розенкранц и Гильденстерн мертвы
23 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 1600 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше