Одноактные балеты в театре Станиславского и Немировича-Данченко

Представляем новую комбинацию одноактных балетов «Призрачный бал. Класс-концерт» – уникальное событие в мире балета.

Призрачный бал

«Призрачный бал» на музыку Фредерика Шопена был создан Дмитрием Брянцевым в конце XX века. Изначально хореограф разработал номер «Романтический дуэт» на мелодию второй части первого фортепианного концерта Шопена. Постепенно к оригинальному номеру добавились новые эпизоды, наполненные атмосферой романтики и мечты. Так родился любимый публикой балет, ставший классикой.

Класс-концерт

«Класс-концерт» под руководством художественного руководителя Максима Севагина погружает зрителей в эстетику классического балета. Музыка Обера и Оффенбаха служит основой для увлекательного спектакля, где сразу же бросаются в глаза зеркала, станок и традиционные белые пачки. Эти элементы формируют визуальный образ, глубоко перекликающийся с классическим балетным искусством.

Балетная труппа представит зрителям разнообразие свойств академической школы. Премьер, корифеи и танцовщицы кордебалета предстоят перед публикой с непростой задачей – продемонстрировать высокое мастерство исполнения.

Вдохновение

Сюита Оффенбаха вдохновила хореографа на создание образов Анны Павловой и Энрико Чекетти. Их персонажи станцуют вставное па-де-де в контексте отдельной стилистики, выделяясь на фоне уникального восприятия спектакля.

Не упустите возможность увидеть это захватывающее представление, которое сможет вдохновить не только любителей классического балета, но и всех, кто ценит высокое искусство.