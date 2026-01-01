Спектакль «Признание»: История о любви и судьбе в театре «Глобус»

Музыкально-драматический спектакль «Признание» рассказывает о молодом поручике царской армии, чья жизнь переплетается с судьбой Российской империи. Главный герой, исполненный Глебом Матвейчуком, мечтает о славе, воинских подвигах и, конечно, о любви. Однако его романтические устремления сталкиваются с суровой реальностью.

В спектакле судьба распоряжается иначе — одна ошибка резко меняет жизнь молодого офицера. Вместо светлых грез о возлюбленной рядом оказывается таинственный комиссар (Александр Балуев), которому нужно лишь одно — признание.

Это атмосферная история, в которой мастерская игра актеров гармонично сочетается с известными русскими романами под аккомпанемент акустической гитары. Спектакль «Признание» привлечет внимание любителей исторических драм и музыкальных постановок.

Творческая команда

Спектакль был создан Александром Балуевым и Глебом Матвейчуком, известными по мюзиклу «Территория страсти». Этот проект стал не первым сотрудничеством артистов — в 2014 году они уже работали вместе, создав спектакль на основе литературного произведения «Опасные связи» Шодерло де Лакло.

Актерский состав