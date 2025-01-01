Признание в любви

Музыкально-поэтический вечер «Все начинается с любви» в Доме Кочневой

В преддверии Дня всех влюбленных приглашаем вас на утонченный музыкально-поэтический вечер, который погрузит в атмосферу любви и нежности. Главные герои вечера — Он и Она — в диалоге расскажут о своих чувствах, противоречиях и счастливом единении сердец.

Программа вечера

В программе прозвучат одухотворенные стихотворения авторов Серебряного века и поэтов-шестидесятников. Эти произведения представят удивительную палитру тончайших эмоциональных состояний и переживаний души.

Музыкальная часть включает шедевры мировой культуры. Зрителей ожидают фрагменты из мюзиклов и оперетт, а также редкие композиции таких великих композиторов, как:

Вольфганг Амадей Моцарт

Фридерик Шопен

Антонин Дворжак

Эдвард Григ

Петр Ильи́ч Чайковский

Астор Пьяццолла

Керн

Эндрю Ллойд Уэббер

Вдохновенные строки Роберта Рождественского станут гимном вечера: «Все начинается с любви... Твердят: "Вначале было слово..." А я провозглашаю снова: Все начинается с любви!»

Исполнители

Вечер украсит выступление лауреатов международных конкурсов:

Елена Заставная (сопрано)

Тимофей Баранов (тенор)

Александра Савина (скрипка)

Анна Корзун (фортепиано)

Александр Рубинов (фортепиано)

Также выступят солисты Санкт-Петербургского Государственного ансамбля танца «Барыня». Ведущая вечера — Светлана Спириденкова.

Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием музыки и поэзии в этот незабываемый вечер!