Признание в любви

В преддверии Дня всех влюбленных приглашаем вас на утонченный музыкально-поэтический вечер, который погрузит в атмосферу любви и нежности. Главные герои вечера — Он и Она — в диалоге расскажут о своих чувствах, противоречиях и счастливом единении сердец.
В программе прозвучат одухотворенные стихотворения авторов Серебряного века и поэтов-шестидесятников. Эти произведения представят удивительную палитру тончайших эмоциональных состояний и переживаний души.
Музыкальная часть включает шедевры мировой культуры. Зрителей ожидают фрагменты из мюзиклов и оперетт, а также редкие композиции таких великих композиторов, как:
Вдохновенные строки Роберта Рождественского станут гимном вечера: «Все начинается с любви... Твердят: "Вначале было слово..." А я провозглашаю снова: Все начинается с любви!»
Вечер украсит выступление лауреатов международных конкурсов:
Также выступят солисты Санкт-Петербургского Государственного ансамбля танца «Барыня». Ведущая вечера — Светлана Спириденкова.
Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием музыки и поэзии в этот незабываемый вечер!