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Признание в любви
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Признание в любви

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Музыкально-поэтический вечер «Все начинается с любви» в Доме Кочневой

В преддверии Дня всех влюбленных приглашаем вас на утонченный музыкально-поэтический вечер, который погрузит в атмосферу любви и нежности. Главные герои вечера — Он и Она — в диалоге расскажут о своих чувствах, противоречиях и счастливом единении сердец.

Программа вечера

В программе прозвучат одухотворенные стихотворения авторов Серебряного века и поэтов-шестидесятников. Эти произведения представят удивительную палитру тончайших эмоциональных состояний и переживаний души.

Музыкальная часть включает шедевры мировой культуры. Зрителей ожидают фрагменты из мюзиклов и оперетт, а также редкие композиции таких великих композиторов, как:

  • Вольфганг Амадей Моцарт
  • Фридерик Шопен
  • Антонин Дворжак
  • Эдвард Григ
  • Петр Ильи́ч Чайковский
  • Астор Пьяццолла
  • Керн
  • Эндрю Ллойд Уэббер

Вдохновенные строки Роберта Рождественского станут гимном вечера: «Все начинается с любви... Твердят: "Вначале было слово..." А я провозглашаю снова: Все начинается с любви!»

Исполнители

Вечер украсит выступление лауреатов международных конкурсов:

  • Елена Заставная (сопрано)
  • Тимофей Баранов (тенор)
  • Александра Савина (скрипка)
  • Анна Корзун (фортепиано)
  • Александр Рубинов (фортепиано)

Также выступят солисты Санкт-Петербургского Государственного ансамбля танца «Барыня». Ведущая вечера — Светлана Спириденкова.

Не упустите возможность насладиться уникальным сочетанием музыки и поэзии в этот незабываемый вечер!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 сентября
Дом Кочневой Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 41
19:00 от 700 ₽

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