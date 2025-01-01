Вечер поэзии и музыки с Аллой Мосоловой

Приглашаем вас провести незабываемый вечер, погружаясь в атмосферу поэзии и музыки вместе с Аллой Мосоловой. В этом вечере вы сможете насладиться чтением стихов великих русских авторов, таких как Александр Сергеевич Пушкин, Николай Степанович Гумилёв, Евгений Александрович Заболоцкий и Юрий Давидович Левитанский.

Проникновенное исполнение Аллы Мосоловой позволит вам заново открыть для себя эти классические произведения, которые продолжают вдохновлять и волновать сердца многих поколений.

Музыка, которая трогает душу

Но это ещё не всё! В программе вечера также прозвучат любимые песни Аллы Мосоловой. Эти музыкальные номера обязательно оставят в вашем сердце незабываемый след и подарят массу приятных эмоций.

Не упустите шанс

Присоединяйтесь к нам и дайте себе возможность насладиться искусством в его самых прекрасных проявлениях. Мы ждем вас на этом уникальном вечере поэзии и музыки!

До встречи на вечере!