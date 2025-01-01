Вечер поэзии и музыки с Аллой Мосоловой в Краснодаре

Этот вечер станет настоящим праздником для души! Алла Мосолова, талантливая актриса и певица, порадует зрителей чтением стихов великих русских поэтов.

Знакомство с классиками

В программе вечера вы услышите произведения таких мастеров слова, как:

Александр Сергеевич Пушкин

Николай Степанович Гумилёв

Евгений Александрович Заболоцкий

Каждый из этих авторов оставил яркий след в истории русской литературы. Алла Мосолова передаст всю красоту и глубину их произведений, погружая зрителей в мир поэзии.

Музыка и романтика

Но это ещё не всё! Во время вечера Алла исполнит свои любимые песни, добавив особую нотку романтики и эмоциональности. Её голос и артистизм заставят вас забыть о повседневных заботах и насладиться искусством.

Не упустите шанс!

Не упустите возможность провести незабываемый вечер в компании Аллы Мосоловой и великих русских поэтов. Приходите и наслаждайтесь каждой минутой этого уникального события!