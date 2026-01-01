Спектакль Приют Белая Хиганбана

Пластический спектакль-размышление о увядании жизни и осознании её конечности

«Приют Белая Хиганбана» — это пластический спектакль-размышление о увядании жизни и осознании её конечности, который становится особенно актуальным в зрелом возрасте. Спектакль погружает зрителя в мир японской мифологии, где хиганбана или паучья лилия играет центральную роль. Это ядовитое растение распускается в сумерках осеннего равноденствия и, согласно преданию, ведет души в иную реальность.

Творческий коллектив спектакля уводит зрителей в философские глубины, заставляя задуматься о важности жизни и её неизбежности. Визуальные и пластические решения художников делают каждую сцену особенной, подчеркивая чувства и переживания, связанные с утратой и ностальгией. Это позволяет каждому зрителю найти своё отражение в истории, показанной на сцене.

Не упустите возможность стать частью этого глубокого и трогательного произведения искусства, которое обязательно оставит след в вашей душе.