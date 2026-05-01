Спектакль Привидения

Привидения
Постановка
Театр имени В.И. Качалова 18+
О спектакле

Сценическая версия пьесы по мотивам эскизов Александра Патракова

В Театре имени В.И. Качалова состоится премьера сценической версии пьесы, основанной на творчестве известного художника Александра Патракова, обладателя Государственной премии Татарстана им. Г. Тукая. Главный режиссёр и постановщик спектакля — Илья Славутский, Заслуженный артист России и Народный артист Татарстана, отмеченный премией «Золотая Маска».

Спектакль отличается богатым визуальным решением и музыкальными элементами. Музыку к постановке создала Анастасия Костюкова, а хореография разработана Ириной Кардашиной. Художник по свету — Константин Удовиченко, а хормейстером стал Леонид Тимашев.

Творческий состав

Режиссёр и постановщик: Илья Славутский

Сценография: по мотивам эскизов Александра Патракова

Художник по свету: Константин Удовиченко

Музыкальное сопровождение: Анастасия Костюкова (вариации на тему Филиппа Сарда)

Исполняет: Полина Туктамышева

Хореограф: Ирина Кардашина

Хормейстер: Леонид Тимашев

Спектакль станет настоящим событием для ценителей театрального искусства, благодаря своему глубокому художественному подходу и высококлассной исполнительской команде.

Май
Июнь
30 мая суббота
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽
17 июня среда
18:00
Театр имени В.И. Качалова Казань, Баумана, 48
от 100 ₽

