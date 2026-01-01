Премьера спектакля «Привидения» в Большом драматическом театре

На сцене Большого драматического театра имени Г.А. Товстоногова состоится премьера спектакля «Привидения». Постановка основана на одноимённой пьесе Генрика Ибсена и является результатом сотрудничества народной артистки РСФСР Светланы Крючковой и режиссёра Романа Мархолиа.

В центре сюжета – вдова Элен Алвинг, которая готовится открыть детский приют в память о своём «идеальном муже». Однако истинные мотивы её решений окутаны страшной семейной тайной.

Из Парижа возвращается её любимый сын Освальд. Он умалчивает причину своего возвращения, одновременно скрывая правду о своём отце. Герои пьесы, словно марионетки в руках призраков прошлого, пытаются вырваться из заколдованного круга и искупить свою вину. Но действительно ли человек способен управлять своей судьбой? И что его ждёт, когда правда всё-таки выйдет на свет?

Тема и концепция

Спектакль «Привидения» - это глубокая психологическая драма, которая затрагивает важные темы о прошлом и настоящем. Здесь исследуются темные стороны человеческих отношений и трагичность существования. Создатели постановки стремятся показать, что иногда правда может стать тяжким бременем.

Что ожидать зрителям

Спектакль заинтересует зрителей, которые жаждут глубоких эмоций и размышлений о жизненных аспектах. Тема семейных тайн и их последствия будет представлена с особой искренностью и глубиной, что привлечет внимание как ценителей классической драмы, так и новых зрителей.