Привидение, Ботаник, Пуговка и Меткий глаз
Киноафиша Привидение, Ботаник, Пуговка и Меткий глаз

Спектакль Привидение, Ботаник, Пуговка и Меткий глаз

Постановка
Волгоградский ТЮЗ 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Приключения Пуговки и её друзей на сцене

Спектакль «Привидение, Ботаник, Пуговка и Меткий глаз» — это захватывающее приключение на основе пьесы Оксаны Розум «НеВолшебная сказка». Главные герои — девочка Пуговка и её верные друзья, Меткий Глаз и Ботаник, отправляются в удивительное путешествие, полное неожиданных поворотов и испытаний.

Сюжет: от Дня рождения к невероятным приключениям

История начинается в день рождения Пуговки, когда её праздник оказывается под угрозой из-за появления страшного, но симпатичного Привидения. Это существо хочет испортить праздник, но настоящая дружба и поддержка друзей помогают героине справиться с трудностями.

Темы дружбы и мужества

Спектакль затрагивает важные темы дружбы и мужества, показывая, как верные товарищи могут преодолеть любые преграды. Погоня за Привидением наполнена весёлыми моментами и неожиданными испытаниями, которые подчеркивают силу единства и поддержания друг друга в трудные времена.

Интересные факты о спектакле

  • Постановка сочетает элементы комедии и приключенческого жанра, что делает её интересной для зрителей всех возрастов.
  • В спектакле задействованы яркие костюмы и оригинальные декорации, которые погружают зрителей в атмосферу волшебства и приключений.
  • Пьеса Оксаны Розум была высоко оценена критиками за оригинальность сюжета и глубокую проработку персонажей.

Не упустите шанс увидеть это волнующее приключение на сцене! Спектакль обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и зарядить позитивом.

Расписание

Волгоград, 11 октября
Волгоградский ТЮЗ Волгоград, Рабоче-Крестьянская, 42
11:00 от 600 ₽

