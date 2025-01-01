Спектакль «Привидение, Ботаник, Пуговка и Меткий глаз» — это захватывающее приключение на основе пьесы Оксаны Розум «НеВолшебная сказка». Главные герои — девочка Пуговка и её верные друзья, Меткий Глаз и Ботаник, отправляются в удивительное путешествие, полное неожиданных поворотов и испытаний.
История начинается в день рождения Пуговки, когда её праздник оказывается под угрозой из-за появления страшного, но симпатичного Привидения. Это существо хочет испортить праздник, но настоящая дружба и поддержка друзей помогают героине справиться с трудностями.
Спектакль затрагивает важные темы дружбы и мужества, показывая, как верные товарищи могут преодолеть любые преграды. Погоня за Привидением наполнена весёлыми моментами и неожиданными испытаниями, которые подчеркивают силу единства и поддержания друг друга в трудные времена.
Не упустите шанс увидеть это волнующее приключение на сцене! Спектакль обещает подарить зрителям незабываемые эмоции и зарядить позитивом.