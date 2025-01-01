Меню
"Привет,пап"
Билеты от 1600₽
Спектакль "Привет,пап"

Спектакль "Привет,пап"

16+
16+
Билеты от 1600₽

О спектакле

Спектакль о чувствах и прощении в Off-театре

Спектакль «Привет, пап» — это глубокий и трогательный разговор, который поднимает важные и личные темы. Как простить того, кто причинял боль? Как справиться с утратой и научиться жить с воспоминаниями? Эти вопросы встают перед каждой женщиной, ее сердце наполняется чувствами, когда она смотрит на жизнь других. И именно на эти вопросы данное произведение находит ответы.

В основе спектакля лежат реальные письма женщин разных возрастов, написанные своим отцам. Эти письма полны искренности и переживаний, и каждый зритель сможет найти в них отражение своих эмоций и опыта. Одной из центральных тем становится необходимость прощения и возможность начать новую главу в жизни.

О режиссере и актерах

Режиссером спектакля выступает Ольга Борисевич, которая создает уникальное пространство для обсуждения таких сложных эмоций. В актерском составе — талантливые исполнители: Анна Карпина, Дарья Гордеева, Ольга Борисевич, Роман Зятьков, Микаэла Шукюр-Заде, Екатерина Козина и Виктория Давыдова. Каждый из них привносит в спектакль свою энергию и индивидуальность, что делает представление живым и запоминающимся.

Почему стоит посетить?

«Привет, пап» — это не только спектакль, но и возможность задуматься о своих отношениях с родными, о переживаниях, которые могут оставаться незамеченными в повседневной жизни. Это важный разговор, который может стать началом перемен для многих.

Февраль
16 февраля понедельник
19:00
Off-театр Москва, Б.Сухаревский пер., 21, стр. 2
от 1600 ₽

