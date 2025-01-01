Привет, зимушка-зима! Валерий Семин

Концерт Валерия Сёмина: «Здравствуй, зимушка-зима!» в ДК Ленсовета

Вас ждет незабываемый вечер с артистом, обладающим мощной энергетикой и харизмой — Валерием Сёминым. В рамках цикла «Валерий Сёмин представляет» он представит свою новую программу «Здравствуй, зимушка-зима!». Этот баянный виртуоз не только популяризирует искусство исполнения на баяне, но и радует зрителей своим разнообразным репертуаром.

Творческий путь Валерия Сёмина

Творческая биография Валерия Сёмина впечатляет. Он был постоянным со-ведущим баянистом в популярной телепрограмме Михаила Евдокимова «С лёгким паром!» и программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Кроме того, Сёмин является теле- и радиоведущим, композитором, аранжировщиком и даже киноактёром.

Что услышат зрители

На концерте прозвучат всеми любимые застольные песни и новые зажигательные хиты. В программе ожидаются такие шлягеры, как «Мамочка на саночках», «Почему же ты замужем», «На деревне тихо», «Одинокая ветка сирени», «От зари до зари» и многие другие популярные мелодии советского периода.

Также будут исполнены песни из известных кинофильмов, популярные инструментальные композиции и музыка народов мира. Не упустите возможность насладиться незабываемой «Цыганочкой с выходом» и множеством других известных произведений.

Душевная атмосфера

Гостей концерта ждет не только душевная музыка, но и открытое общение с исполнителем. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тепла и уюта, а также насладиться живым исполнением любимых мелодий.

Не пропустите этот великолепный концерт, который станет настоящим праздником для всех любителей музыки!