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Привет, зимушка-зима! Валерий Семин
Киноафиша Привет, зимушка-зима! Валерий Семин

Привет, зимушка-зима! Валерий Семин

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Концерт Валерия Сёмина: «Здравствуй, зимушка-зима!» в ДК Ленсовета

Вас ждет незабываемый вечер с артистом, обладающим мощной энергетикой и харизмой — Валерием Сёминым. В рамках цикла «Валерий Сёмин представляет» он представит свою новую программу «Здравствуй, зимушка-зима!». Этот баянный виртуоз не только популяризирует искусство исполнения на баяне, но и радует зрителей своим разнообразным репертуаром.

Творческий путь Валерия Сёмина

Творческая биография Валерия Сёмина впечатляет. Он был постоянным со-ведущим баянистом в популярной телепрограмме Михаила Евдокимова «С лёгким паром!» и программы Андрея Малахова «Привет, Андрей!» на канале «Россия-1». Кроме того, Сёмин является теле- и радиоведущим, композитором, аранжировщиком и даже киноактёром.

Что услышат зрители

На концерте прозвучат всеми любимые застольные песни и новые зажигательные хиты. В программе ожидаются такие шлягеры, как «Мамочка на саночках», «Почему же ты замужем», «На деревне тихо», «Одинокая ветка сирени», «От зари до зари» и многие другие популярные мелодии советского периода.

Также будут исполнены песни из известных кинофильмов, популярные инструментальные композиции и музыка народов мира. Не упустите возможность насладиться незабываемой «Цыганочкой с выходом» и множеством других известных произведений.

Душевная атмосфера

Гостей концерта ждет не только душевная музыка, но и открытое общение с исполнителем. Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу тепла и уюта, а также насладиться живым исполнением любимых мелодий.

Не пропустите этот великолепный концерт, который станет настоящим праздником для всех любителей музыки!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 декабря
ДК им. Ленсовета Санкт-Петербург, Каменноостровский просп., 42
19:00 от 2400 ₽

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