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Привет, мам!
Киноафиша Привет, мам!

Спектакль Привет, мам!

18+
Режиссер Мария Барабаш, Екатерина Симонова
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Привет, мам!» в Краснодарском театре Veritas

Краснодарский театр Veritas представляет новый спектакль «Привет, мам!», который затрагивает важные темы одиночества, поиска себя и любви. Главный герой обращается к матери с откровениями, полными сомнений и страхов. Это трогательная история о том, как важно быть собой и чувствовать поддержку близких.

Сюжет и эмоции

Спектакль начинается с искреннего письма, в котором молодой человек делится своими переживаниями: «Мне страшно остаться в одиночестве. Страшно, что вас однажды не будет в моей жизни». Он описывает, как старается соответствовать ожиданиям окружающих, надевая «маски» при общении с друзьями. Этот внутренний конфликт становится центральной темой постановки.

Темы, поднимаемые в спектакле

В «Привет, мам!» зрители увидят, как герою важно не только добиться успеха, но и получить простое, искреннее признание в любви от родных. «Всё, чего мне не хватает — это крепких объятий», — говорит он, подчеркивая значение эмоциональной поддержки в жизни каждого человека.

Эмоциональная связь с зрителем

Спектакль обещает тронуть сердца зрителей, заставляя задуматься о своей жизни и отношениях с близкими. «Ты тихонько обнимешь меня и скажешь, что всё будет хорошо», — такие моменты способны вызвать у зрителей ностальгию и желание вернуть теплые моменты общения с родными.

Не упустите возможность стать свидетелем этой трогательной истории о любви и поддержке!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 3 августа
Veritas Краснодар, Красноармейская, 64
18:00 от 800 ₽

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