Спектакль Привет, Карлсон!

«Карлсон, который живёт на крыше» — волшебное приключение для всей семьи

В спектакле участвуют:

Денис Несолёный

Дарья Пантелеева / Оксана Сидорчик

Каждому человеку — большому или маленькому — очень нужен друг. А каждому ребёнку — мальчишке или девчонке — особенно нужна собака. В самом обычном доме, в далёком городе, грустит в одиночестве Малыш. Но его жизнь кардинально изменится с появлением озорного Карлсона!

Приключения на крыше

Спектакль обещает яркие и увлекательные события: гуляния по крышам, дуракаваляние и шалости, а также укрощение ворчливой Фрекен Бок. Карлсон — лучший выдумщик в мире и всегда готов к новым приключениям!

Мечты сбываются

Невозможно представить детство без мечты о верном друге. В этом спектакле Малышу, несомненно, подарят собаку, потому что детские мечты должны сбываться!

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, которая заставит вас улыбнуться и вспомнить о важности дружбы и фантазии.