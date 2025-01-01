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Привет, Карлсон!
Билеты от 1000₽
Киноафиша Привет, Карлсон!

Спектакль Привет, Карлсон!

0+
Режиссер Денис Несоленый
Продолжительность 40 минут
Возраст 0+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

«Карлсон, который живёт на крыше» — волшебное приключение для всей семьи

В спектакле участвуют:

  • Денис Несолёный
  • Дарья Пантелеева / Оксана Сидорчик

Каждому человеку — большому или маленькому — очень нужен друг. А каждому ребёнку — мальчишке или девчонке — особенно нужна собака. В самом обычном доме, в далёком городе, грустит в одиночестве Малыш. Но его жизнь кардинально изменится с появлением озорного Карлсона!

Приключения на крыше

Спектакль обещает яркие и увлекательные события: гуляния по крышам, дуракаваляние и шалости, а также укрощение ворчливой Фрекен Бок. Карлсон — лучший выдумщик в мире и всегда готов к новым приключениям!

Мечты сбываются

Невозможно представить детство без мечты о верном друге. В этом спектакле Малышу, несомненно, подарят собаку, потому что детские мечты должны сбываться!

Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, которая заставит вас улыбнуться и вспомнить о важности дружбы и фантазии.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
11:00 от 1000 ₽ 13:00 от 1000 ₽

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