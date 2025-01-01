Спектакль Привет, Карлсон!

В спектакле участвуют:
Каждому человеку — большому или маленькому — очень нужен друг. А каждому ребёнку — мальчишке или девчонке — особенно нужна собака. В самом обычном доме, в далёком городе, грустит в одиночестве Малыш. Но его жизнь кардинально изменится с появлением озорного Карлсона!
Спектакль обещает яркие и увлекательные события: гуляния по крышам, дуракаваляние и шалости, а также укрощение ворчливой Фрекен Бок. Карлсон — лучший выдумщик в мире и всегда готов к новым приключениям!
Невозможно представить детство без мечты о верном друге. В этом спектакле Малышу, несомненно, подарят собаку, потому что детские мечты должны сбываться!
Не упустите возможность стать частью этой волшебной истории, которая заставит вас улыбнуться и вспомнить о важности дружбы и фантазии.