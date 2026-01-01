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Привередливый жених/Назлы кияу
Киноафиша Привередливый жених/Назлы кияу

Спектакль Привередливый жених/Назлы кияу

Постановка
Театр мимики и жеста 6+
Режиссер Рашид Загидуллин
Продолжительность 2 часа 10 минут, 1 антракт
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль на татарском языке в Театре мимики и жеста

Театр мимики и жеста приглашает зрителей на новый водевиль «Привередливый жених», написанный известным драматургом Каримом Тинчуриным. Это увлекательное представление расскажет о том, как богатый холостяк Рашид решает найти свою невесту в Казани. Однако его поиски привлекают внимание множества аферистов, готовых помочь ему в этом. Но не обошлось без неожиданностей — на пути к настоящей любви появляются коварные планы «друзей» Рашида, что приводит к комическим ситуациям.

Команда постановки

  • Режиссер-постановщик и автор сценографии: Рашид Загидуллин
  • Композитор: Масгут Имашев
  • Автор стихов: Гульшат Зайнашева
  • Хореограф: Лилия Зиннатуллина
  • Хормейстер: Хамзина Алия
  • Дирижер оркестра: Ксения Мухаметзянова

Актеры

В спектакле задействованы следующие исполнители:

  • Рашид — Байназаров Ильнур
  • Зиннаттулин Булат — Гульбану — Хакимзянова Зулейха
  • Нагима — Асфандьярова Джамиля
  • Рамазан — Закиров Зульфат
  • Гайни — Саляхова Резеда
  • Фаттахова Диляра — Джиган Гарапшина Гузель
  • Шамси — Назмиева Миляуша
  • Ильяс — Пискунов Артем
  • Сабир — Хафизов Ильфак
  • Фатрахманов Айдар — Зухра — Галиуллина Гузель
  • Гашигуллина Альбина — Биби — Камалиева Лилия
  • Ибвтуллина Ландыш

Язык спектакля

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Это идеальная возможность насладиться культурой и языком, а также понять глубину и тонкости произведения.

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории о любви и хитростях! Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и наполненным музыкальными моментами, благодаря талантливой команде создателей.

Фотографии

Привередливый жених/Назлы кияу Привередливый жених/Назлы кияу Привередливый жених/Назлы кияу Привередливый жених/Назлы кияу Привередливый жених/Назлы кияу Привередливый жених/Назлы кияу Привередливый жених/Назлы кияу
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