Спектакль на татарском языке в Театре мимики и жеста

Театр мимики и жеста приглашает зрителей на новый водевиль «Привередливый жених», написанный известным драматургом Каримом Тинчуриным. Это увлекательное представление расскажет о том, как богатый холостяк Рашид решает найти свою невесту в Казани. Однако его поиски привлекают внимание множества аферистов, готовых помочь ему в этом. Но не обошлось без неожиданностей — на пути к настоящей любви появляются коварные планы «друзей» Рашида, что приводит к комическим ситуациям.

Команда постановки

Режиссер-постановщик и автор сценографии: Рашид Загидуллин

Рашид Загидуллин Композитор: Масгут Имашев

Масгут Имашев Автор стихов: Гульшат Зайнашева

Гульшат Зайнашева Хореограф: Лилия Зиннатуллина

Лилия Зиннатуллина Хормейстер: Хамзина Алия

Хамзина Алия Дирижер оркестра: Ксения Мухаметзянова

Актеры

В спектакле задействованы следующие исполнители:

Рашид — Байназаров Ильнур

Зиннаттулин Булат — Гульбану — Хакимзянова Зулейха

Нагима — Асфандьярова Джамиля

Рамазан — Закиров Зульфат

Гайни — Саляхова Резеда

Фаттахова Диляра — Джиган Гарапшина Гузель

Шамси — Назмиева Миляуша

Ильяс — Пискунов Артем

Сабир — Хафизов Ильфак

Фатрахманов Айдар — Зухра — Галиуллина Гузель

Гашигуллина Альбина — Биби — Камалиева Лилия

Ибвтуллина Ландыш

Язык спектакля

Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Это идеальная возможность насладиться культурой и языком, а также понять глубину и тонкости произведения.

Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории о любви и хитростях! Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и наполненным музыкальными моментами, благодаря талантливой команде создателей.