Театр мимики и жеста приглашает зрителей на новый водевиль «Привередливый жених», написанный известным драматургом Каримом Тинчуриным. Это увлекательное представление расскажет о том, как богатый холостяк Рашид решает найти свою невесту в Казани. Однако его поиски привлекают внимание множества аферистов, готовых помочь ему в этом. Но не обошлось без неожиданностей — на пути к настоящей любви появляются коварные планы «друзей» Рашида, что приводит к комическим ситуациям.
В спектакле задействованы следующие исполнители:
Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский. Это идеальная возможность насладиться культурой и языком, а также понять глубину и тонкости произведения.
Не упустите шанс стать свидетелем этой увлекательной истории о любви и хитростях! Спектакль обещает быть не только зрелищным, но и наполненным музыкальными моментами, благодаря талантливой команде создателей.