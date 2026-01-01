Экскурсия по тихим залам Государственного Эрмитажа

Тихие залы Государственного Эрмитажа предлагают уникальную экскурсию в приватном формате. Гид-искусствовед проведет вас по скифским залам и покажет редкие артефакты, а также произведения Леонардо да Винчи и Рембрандта.

Эта экскурсия позволит увидеть дворец как живое пространство, а не просто фон для экспонатов. Вы услышите истории, которые не описаны в путеводителях. Прогулка будет интересна всем, кто ценит тишину и глубину в искусстве.

Что вас ждёт

Вы входите в зимний дворец. Шум парадных залов остаётся позади. Мягкий свет и шаги по паркету ознаменовывают начало вашей приватной экскурсии.

Гид-искусствовед проведёт вас в скифские залы и к артефактам с редким доступом. Вас ждут потемневшее дерево, золото, мех и металл — сохранившиеся следы жизни.

В витринах вы увидите украшения кочевой знати, колесницу и войлочный ковёр с грифонами. Здесь мифы и символы власти и веры становятся понятными.

Далее вас ожидают антропологические залы и рыцарские доспехи. Холодный блеск металла, силуэт коня, балкон и висячий сад Эрмитажа создают атмосферу исторической глубины.

Финал экскурсии — встреча с «Даной» Рембрандта и произведениями Леонардо да Винчи. Тишина зала, свет на холсте и разговор о времени и хрупкости произведений искусства создают уникальную атмосферу.

Почему стоит пойти

Вы увидите Эрмитаж в приватном формате, без толпы и суеты.

Пройдёте путь от скифских залов до произведений Рембрандта и Леонардо.

Услышите уникальные истории, не описанные в путеводителях.

Почувствуете зимний дворец как живое пространство.

Экскурсию ведёт гид-искусствовед, который фокусируется на смыслах, а не на датах.

Важно знать

Обратите внимание: в дополнение к экскурсии необходимо заранее приобрести билеты в Эрмитаж для вас и гида.

Мы поможем купить билеты на правильное время: сеанс совпадающий со временем начала экскурсии. Стоимость — 500 руб. с человека.

Билет для гида оплачивается при встрече.

Экскурсия проходит внутри зимнего дворца, маршрут пешеходный. Группа — не больше 3-х человек.

Гид-искусствовед говорит простым языком, без лишних дат и терминов.

Если вам близки тишина, глубина и Эрмитаж без суеты, эта экскурсия для вас.