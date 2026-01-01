Оповещения от Киноафиши
Приватный Эрмитаж: тихие залы от скифов до Рембрандта
12+
Возраст 12+

О выставке

Экскурсия по тихим залам Государственного Эрмитажа

Тихие залы Государственного Эрмитажа предлагают уникальную экскурсию в приватном формате. Гид-искусствовед проведет вас по скифским залам и покажет редкие артефакты, а также произведения Леонардо да Винчи и Рембрандта.

Эта экскурсия позволит увидеть дворец как живое пространство, а не просто фон для экспонатов. Вы услышите истории, которые не описаны в путеводителях. Прогулка будет интересна всем, кто ценит тишину и глубину в искусстве.

Что вас ждёт

Вы входите в зимний дворец. Шум парадных залов остаётся позади. Мягкий свет и шаги по паркету ознаменовывают начало вашей приватной экскурсии.

Гид-искусствовед проведёт вас в скифские залы и к артефактам с редким доступом. Вас ждут потемневшее дерево, золото, мех и металл — сохранившиеся следы жизни.

В витринах вы увидите украшения кочевой знати, колесницу и войлочный ковёр с грифонами. Здесь мифы и символы власти и веры становятся понятными.

Далее вас ожидают антропологические залы и рыцарские доспехи. Холодный блеск металла, силуэт коня, балкон и висячий сад Эрмитажа создают атмосферу исторической глубины.

Финал экскурсии — встреча с «Даной» Рембрандта и произведениями Леонардо да Винчи. Тишина зала, свет на холсте и разговор о времени и хрупкости произведений искусства создают уникальную атмосферу.

Почему стоит пойти

  • Вы увидите Эрмитаж в приватном формате, без толпы и суеты.
  • Пройдёте путь от скифских залов до произведений Рембрандта и Леонардо.
  • Услышите уникальные истории, не описанные в путеводителях.
  • Почувствуете зимний дворец как живое пространство.
  • Экскурсию ведёт гид-искусствовед, который фокусируется на смыслах, а не на датах.

Важно знать

  • Обратите внимание: в дополнение к экскурсии необходимо заранее приобрести билеты в Эрмитаж для вас и гида.
  • Мы поможем купить билеты на правильное время: сеанс совпадающий со временем начала экскурсии. Стоимость — 500 руб. с человека.
  • Билет для гида оплачивается при встрече.
  • Экскурсия проходит внутри зимнего дворца, маршрут пешеходный. Группа — не больше 3-х человек.
  • Гид-искусствовед говорит простым языком, без лишних дат и терминов.

Если вам близки тишина, глубина и Эрмитаж без суеты, эта экскурсия для вас.

Февраль
Март
Апрель
Май
26 февраля четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
27 февраля пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
28 февраля суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
1 марта воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
3 марта вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
4 марта среда
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
5 марта четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
6 марта пятница
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
7 марта суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
8 марта воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
10 марта вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
11 марта среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
12 марта четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
13 марта пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14 марта суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
15 марта воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
17 марта вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
18 марта среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
19 марта четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
20 марта пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
21 марта суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
22 марта воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
24 марта вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
25 марта среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
26 марта четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
27 марта пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
28 марта суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
29 марта воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
31 марта вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
1 апреля среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
2 апреля четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
3 апреля пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
4 апреля суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
5 апреля воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
7 апреля вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
8 апреля среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
9 апреля четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
10 апреля пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
11 апреля суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
12 апреля воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14 апреля вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
15 апреля среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16 апреля четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
17 апреля пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
18 апреля суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
19 апреля воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
21 апреля вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
22 апреля среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
23 апреля четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
24 апреля пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
25 апреля суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
26 апреля воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
28 апреля вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
29 апреля среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
30 апреля четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
1 мая пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
2 мая суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
3 мая воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
5 мая вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
6 мая среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
7 мая четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
8 мая пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
9 мая суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
10 мая воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
12 мая вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
13 мая среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14 мая четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
15 мая пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16 мая суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
17 мая воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
19 мая вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
20 мая среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
21 мая четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
22 мая пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
23 мая суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
24 мая воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
26 мая вторник
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
27 мая среда
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
28 мая четверг
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
29 мая пятница
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
30 мая суббота
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
31 мая воскресенье
11:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
14:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽
16:00
Эрмитаж Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 34
от 6295 ₽

В ближайшие дни

