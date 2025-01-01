Меню
Притяжение любви
12+
Спектакль «Притяжение любви» в Волгограде

Сколько нужно писем, чтобы полюбить человека, которого никогда не видел? Спектакль «Притяжение любви» предлагает вам уникальное путешествие в мир двух совершенно разных жизней и одиночества, которые неожиданно нашли друг друга. Они никогда не встречались и не планируют этого. Никаких фотографий, звонков или аватарок — только письма.

Переписка как спасение

С каждым словом герои становятся ближе, открывая самые сокровенные тайны и мечты. Их переписка превращается в источник вдохновения и способ прожить свои самые тёмные и светлые чувства. Слова, которые они пишут друг другу, становятся их дыханием.

Тайна встречи

Однако есть одна тайна, которую ни он, ни она пока не осмеливаются раскрыть: что будет, если они всё-таки встретятся? Разрушат ли их иллюзии реальность, или любовь, созданная словами, выдержит всё? Ответ на этот вопрос вы сможете найти только на спектакле.

Честный взгляд на любовь

«Притяжение любви» — это не просто история о любви. Это честный и трогательный взгляд на то, что значит быть открытым с другим человеком. Не упустите возможность увидеть этот уникальный спектакль, который заставит вас задуматься о настоящих чувствах и связи между людьми.

В ролях
Ирина Федотова
Андрей Ковалев

Октябрь
21 октября вторник
19:00
Молодежный театр на Фонтанке Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, 114
от 600 ₽

