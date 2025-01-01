Меню
Притворщики
Киноафиша Притворщики

Спектакль Притворщики

Постановка
Нижегородский театр юного зрителя 12+
Продолжительность 120 минут
Возраст 12+

О спектакле

Комедия «Притворщики»: сатира на грани лирики

Спектакль «Притворщики» основан на пьесе Э. Рязанова и Э. Брагинского, и представляет собой уникальное сочетание лирической комедии и элементов сатиры. Режиссёром этого захватывающего проекта стал сам Эльдар Рязанов, широко известный благодаря своим комедийным фильмам.

О сюжете и тематике

В спектакле раскрывается необычный и увлекательный сюжет, который заинтересует любителей комедий. Тема обманов и притворства в межчеловеческих отношениях подана в легкой и игривой форме, что делает «Притворщиков» привлекательным выбором для вечера.

Таланты на сцене

Важным элементом спектакля являются и актеры, которые благодаря своему мастерству создают яркие образы и заставляют зрителей сопереживать героям. Их игра обещает быть запоминающейся и впечатляющей.

Для кого этот спектакль?

«Притворщики» будет особенно интересен тем, кто ценит комедии с глубоким подтекстом, а также фанатам творчества Рязанова и Брагинского. Если вы любите остроумные диалоги и неожиданные повороты сюжета, этот спектакль не оставит вас равнодушными.

Купить билет на спектакль Притворщики

Январь
24 января суббота
18:00
Нижегородский театр юного зрителя Нижний Новгород, Максима Горького, 145
от 500 ₽

