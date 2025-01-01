Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
«Пристанище» Элины Гусаровой об изнанке Столбов
Киноафиша «Пристанище» Элины Гусаровой об изнанке Столбов

«Пристанище» Элины Гусаровой об изнанке Столбов

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Выставка «Пристанище» Элины Гусаровой

Приглашаем вас на уникальную выставку «Пристанище» художницы и фотографа Элины Гусаровой, посвященную изнанке Красноярских Столбов. Это событие станет настоящим погружением в мир субкультуры, существующей на границе города и тайги на протяжении почти двух столетий.

О Красноярских Столбах

Красноярские Столбы — это не просто природный памятник. Это место, где особые люди, связанные с природой и друг с другом, создают уникальную культуру, полную фольклора о смехе, смерти и любви. Столбы стали для них «пристанищем отныне и вовеки», отражая стремление к свободе и движению вверх.

Творчество Элины Гусаровой

Элина Гусарова — не только красноярская художница и фотограф, но и активная участница сообщества «столбистов». На протяжении более десяти лет она фиксировала жизнь этого уникального сообщества и окружающего их ландшафта, открывая невидимые для большинства аспекты природы и культуры. Ее работы становятся частью локальной мифологии, в которой космические и хтонические образы находят свое выражение.

Книга «Эос» и выставка

Архив Элины лег в основу авторской книги «Эос», которая стала отправной точкой для создания выставки. Здесь зритель сможет увидеть, как мифы и реальность переплетаются в творчестве художницы, а также насладиться атмосферой мистерии и хулиганства, которая пронизывает её работы.

Не упустите шанс познакомиться с этой необычной выставкой и погрузиться в мир Красноярских Столбов через призму таланта Элины Гусаровой!

Купить билет на выставка

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Красноярск, 7 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 8 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 9 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 10 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 12 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 13 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 14 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 15 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 16 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 17 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 19 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 20 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 21 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 22 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 23 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 24 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 26 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 27 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 28 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
13:00 от 200 ₽
Красноярск, 29 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 30 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽
Красноярск, 31 августа
Красноярский музейный центр «Площадь Мира» Красноярск, пл. Мира, 1
11:00 от 200 ₽

В ближайшие дни

Мастерская трогательных дел
6+
Мастер-класс
Мастерская трогательных дел
20 сентября в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 500 ₽
Образовательный курс «Скульптурные формы: гипс»
16+
Мастер-класс
Образовательный курс «Скульптурные формы: гипс»
9 сентября в 19:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 4500 ₽
Столбы, день 36525-й
0+
Инсталляция Современное искусство
Столбы, день 36525-й
31 августа в 11:00 Красноярский музейный центр «Площадь Мира»
от 200 ₽
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше