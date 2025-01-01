Выставка «Пристанище» Элины Гусаровой

Приглашаем вас на уникальную выставку «Пристанище» художницы и фотографа Элины Гусаровой, посвященную изнанке Красноярских Столбов. Это событие станет настоящим погружением в мир субкультуры, существующей на границе города и тайги на протяжении почти двух столетий.

О Красноярских Столбах

Красноярские Столбы — это не просто природный памятник. Это место, где особые люди, связанные с природой и друг с другом, создают уникальную культуру, полную фольклора о смехе, смерти и любви. Столбы стали для них «пристанищем отныне и вовеки», отражая стремление к свободе и движению вверх.

Творчество Элины Гусаровой

Элина Гусарова — не только красноярская художница и фотограф, но и активная участница сообщества «столбистов». На протяжении более десяти лет она фиксировала жизнь этого уникального сообщества и окружающего их ландшафта, открывая невидимые для большинства аспекты природы и культуры. Ее работы становятся частью локальной мифологии, в которой космические и хтонические образы находят свое выражение.

Книга «Эос» и выставка

Архив Элины лег в основу авторской книги «Эос», которая стала отправной точкой для создания выставки. Здесь зритель сможет увидеть, как мифы и реальность переплетаются в творчестве художницы, а также насладиться атмосферой мистерии и хулиганства, которая пронизывает её работы.

Не упустите шанс познакомиться с этой необычной выставкой и погрузиться в мир Красноярских Столбов через призму таланта Элины Гусаровой!