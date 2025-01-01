Волшебство святок: спектакль «Пришла Коляда!» в Музыкальной квартире на Тверской

Святки — самый таинственный и весёлый праздник в народном календаре. Этот период, совпадающий с зимним солнцеворотом, олицетворяет глубокую связь человека с природой. Празднование святок проходило во всех уголках мира, и нет ни одного народа, который бы не отмечал эти удивительные дни.

Начинались святки колядованием — праздничными обходами домов с пением колядок. Само слово «коляда» имеет латинское происхождение и связано с современным словом «календарь». В колядках, известные также как «калёды» и «таусени», восхвалялись хозяева домов и произносились благопожелания, что придавало этим словам особую силу. В это время люди старались быть щедрыми и добрыми, а столы — полными угощений.

Традиции и особенности

На святых вечерах славили Христа, исполняя специальные христославия и тропари, рассказывая о Рождестве. Дети, молодёжь и взрослые обходили дворы со звёздами — дохристианским символом солнца, который олицетворял Вифлеемскую звезду. В это время также разыгрывались уникальные вертепные представления.

О спектакле «Пришла Коляда!»

Премьера вертепа Ансамбля прошла в 1980 году в Знаменском соборе на Варварке в рамках программы духовной музыки. Автором первых кукол и ящика стал известный художник-кукольник Сергей Тараканов. Ансамбль регулярно представляет вертеп в своих программах «Святки вы, святки» (12+) и «Пришла Коляда» (6+), которые привносят атмосферу рождественских дней.

В святочной программе «Пришла Коляда!» вас ждёт вертепное представление, колядки, игры, святочные гадания и народные драмы — всё это отразит основные элементы традиционных русских святок.

Музыкальный руководитель спектакля — Мария Нефёдова, режиссёр — Ольга Юкечева. Приглашаем вас окунуться в волшебный мир святок и насладиться атмосферой праздника!