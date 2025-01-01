Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Пришла Коляда!
Билеты от 500₽
Киноафиша Пришла Коляда!

Спектакль Пришла Коляда!

6+
Режиссер Ольга Юкечева
Продолжительность 1 час
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О спектакле

Волшебство святок: спектакль «Пришла Коляда!» в Музыкальной квартире на Тверской

Святки — самый таинственный и весёлый праздник в народном календаре. Этот период, совпадающий с зимним солнцеворотом, олицетворяет глубокую связь человека с природой. Празднование святок проходило во всех уголках мира, и нет ни одного народа, который бы не отмечал эти удивительные дни.

Начинались святки колядованием — праздничными обходами домов с пением колядок. Само слово «коляда» имеет латинское происхождение и связано с современным словом «календарь». В колядках, известные также как «калёды» и «таусени», восхвалялись хозяева домов и произносились благопожелания, что придавало этим словам особую силу. В это время люди старались быть щедрыми и добрыми, а столы — полными угощений.

Традиции и особенности

На святых вечерах славили Христа, исполняя специальные христославия и тропари, рассказывая о Рождестве. Дети, молодёжь и взрослые обходили дворы со звёздами — дохристианским символом солнца, который олицетворял Вифлеемскую звезду. В это время также разыгрывались уникальные вертепные представления.

О спектакле «Пришла Коляда!»

Премьера вертепа Ансамбля прошла в 1980 году в Знаменском соборе на Варварке в рамках программы духовной музыки. Автором первых кукол и ящика стал известный художник-кукольник Сергей Тараканов. Ансамбль регулярно представляет вертеп в своих программах «Святки вы, святки» (12+) и «Пришла Коляда» (6+), которые привносят атмосферу рождественских дней.

В святочной программе «Пришла Коляда!» вас ждёт вертепное представление, колядки, игры, святочные гадания и народные драмы — всё это отразит основные элементы традиционных русских святок.

Музыкальный руководитель спектакля — Мария Нефёдова, режиссёр — Ольга Юкечева. Приглашаем вас окунуться в волшебный мир святок и насладиться атмосферой праздника!

Купить билет на спектакль Пришла Коляда!

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
21 декабря воскресенье
14:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽
11 января воскресенье
14:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
от 500 ₽

В ближайшие дни

Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева
0+
Детские елки Детский Цирк
Новогодние приключения котов-чемпионов. При участии Юрия Куклачева
4 января в 12:00 Театральный центр «На Плющихе»
от 1500 ₽
Домашняя елка
0+
Детский Детские елки Интерактивный
Домашняя елка
13 декабря в 11:00 Усадьба Roden
от 2800 ₽
Кабаре. Сны на Патриарших
18+
Музыка
Кабаре. Сны на Патриарших
23 декабря в 19:00 МОСТ
от 4500 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше