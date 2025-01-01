Спектакль Пришел мужчина к женщине

О спектакле

Театр Красный Факел представляет спектакль под загадочным названием «Пришел мужчина к женщине», который обещает зрителям захватывающее погружение в мир сложных взаимоотношений.

Сюжет

Дина Федоровна, телефонистка, живущая в новом жилом доме, борется с одиночеством. Ее друзья решают помочь, познакомив ее с Виктором Петровичем, неудавшимся писателем. С этого момента начинается история, полная интриг, смеха и неожиданных поворотов. Встреча двух одиночек обещает стать началом новых перипетий, где каждый шаг приводит к новым открытиям о себе и других.