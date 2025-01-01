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Пришел мужчина к женщине
Киноафиша Пришел мужчина к женщине

Спектакль Пришел мужчина к женщине

16+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

О спектакле

Театр Красный Факел представляет спектакль под загадочным названием «Пришел мужчина к женщине», который обещает зрителям захватывающее погружение в мир сложных взаимоотношений.

Сюжет

Дина Федоровна, телефонистка, живущая в новом жилом доме, борется с одиночеством. Ее друзья решают помочь, познакомив ее с Виктором Петровичем, неудавшимся писателем. С этого момента начинается история, полная интриг, смеха и неожиданных поворотов. Встреча двух одиночек обещает стать началом новых перипетий, где каждый шаг приводит к новым открытиям о себе и других.

 

Режиссер
Анна Зиновьева
В ролях
Елена Жданова
Константин Телегин

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 28 августа
Театральный центр «Энергия» Новосибирск, Красный просп., 171/4
18:30 от 600 ₽
Новосибирск, 17 сентября
Евразия Новосибирск, Селезнева, 46
18:30 от 600 ₽

Фотографии

Пришел мужчина к женщине Пришел мужчина к женщине Пришел мужчина к женщине

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