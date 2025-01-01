Спектакль Пришел мужчина к женщине

«Пришёл мужчина к женщине» — мелодраматическая комедия о любви и одиночестве

Приглашаем вас на спектакль «Пришёл мужчина к женщине» — увлекательную мелодраматическую комедию, которая погружает зрителей в мир сложных взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Несмотря на все трудности, герои стремятся наладить свою личную жизнь, попадая в комичные ситуации, вызванные их «разным мироощущением». А иногда — просто потому, что они разные!

Классика, не утратившая актуальности

Эта добрая пьеса была написана Семёном Злотниковым в 1978 году, в эпоху, когда существовал Советский Союз. Но даже сегодня, спустя более четырех десятилетий, она остаётся актуальной и затрагивает вечные темы: любовь, одиночество и стремление к счастью.

Прочтение от коллектива «Олимпика»

Коллектив театра «Олимпика» предлагает своё уникальное прочтение этой классической пьесы. Мы уверены, что зрители получат массу приятных впечатлений от просмотра спектакля и смогут увидеть знакомые темы под новым углом.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и заставит задуматься о важном.