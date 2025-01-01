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Пришел мужчина к женщине
Билеты от 300₽
Киноафиша Пришел мужчина к женщине

Спектакль Пришел мужчина к женщине

12+
Продолжительность 1 час 40 минут, 1 антракт
Возраст 12+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

«Пришёл мужчина к женщине» — мелодраматическая комедия о любви и одиночестве

Приглашаем вас на спектакль «Пришёл мужчина к женщине» — увлекательную мелодраматическую комедию, которая погружает зрителей в мир сложных взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Несмотря на все трудности, герои стремятся наладить свою личную жизнь, попадая в комичные ситуации, вызванные их «разным мироощущением». А иногда — просто потому, что они разные!

Классика, не утратившая актуальности

Эта добрая пьеса была написана Семёном Злотниковым в 1978 году, в эпоху, когда существовал Советский Союз. Но даже сегодня, спустя более четырех десятилетий, она остаётся актуальной и затрагивает вечные темы: любовь, одиночество и стремление к счастью.

Прочтение от коллектива «Олимпика»

Коллектив театра «Олимпика» предлагает своё уникальное прочтение этой классической пьесы. Мы уверены, что зрители получат массу приятных впечатлений от просмотра спектакля и смогут увидеть знакомые темы под новым углом.

Не упустите возможность стать частью этого театрального события! Спектакль обещает быть не только увлекательным, но и заставит задуматься о важном.

Режиссер
Валерий Кулигин
В ролях
Мария Рязанова
Денис Мотков

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 сентября
КЦ «Меридиан» Москва, Профсоюзная, 61
19:00 от 300 ₽

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