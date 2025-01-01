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Пришел мужчина к женщине
Киноафиша Пришел мужчина к женщине

Спектакль Пришел мужчина к женщине

Постановка
Театральный центр на Коломенской 16+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Комедия о поисках любви

Вот и встретились два одиночества…

Она – женщина, которая в романтику уже не верит, но на любовь ещё надеется. Он – мужчина, который в любовь уже не верит, но на романтику надеется. Их пути пересеклись в тот момент, когда оба решили, что не намерены терять драгоценное время. Вместе они отправляются в увлекательное путешествие, чтобы пройти все этапы романтических отношений всего за один вечер.

Уникальный формат

Спектакль предлагает зрителям погрузиться в динамичную историю, где конфетно-букетный период перерастает в более интимные моменты. Подобные «поэтапные» приключения наполнены неловкими, наивными и до слёз смешными ситуациями. Они стремятся достичь заветной цели – избавиться от одиночества и обрести друг друга.

Вопрос, который волнует

Но хватит ли им одного вечера для достижения этой цели? Смогут ли они преодолеть собственные страхи и предвзятости? Эти вопросы станут центральными в ходе спектакля, который, безусловно, заставит зрителей задуматься о любви и одиночестве.

Не упустите шанс!

Приходите на премьеру «По этапу» и узнайте, как развиваются события между двумя героями. Спектакль обещает быть не только комедийным, но и глубоким, трогающим за живое. Не пропустите возможность увидеть этот уникальный сюжет на сцене!

Режиссер
Жанна Богусевич
В ролях
Сергей Листунов
Дарья Терновская

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 июля
Театральный центр на Коломенской Санкт-Петербург, Коломенская, 43
19:30 от 2000 ₽

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