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Киноафиша Природник с Ткачуком!

Спектакль Природник с Ткачуком!

Постановка
Конно-драматический театр «Велесо» 12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Присоединяйтесь к «Природнику» в театре Велесо

Дорогие друзья! Мы рады представить вам новый оффлайн формат встреч в театре Велес — «Природник». Это уникальная возможность пообщаться с любимыми актерами на свежем воздухе, подобно городскому «Квартирнику».

Что вас ждет на встречах?

«Природник» — это не просто беседа, это пространство для душевных встреч и знакомства с новыми людьми. Вы сможете встретить единомышленников и близких по духу людей.

На наших встречах мы будем пить чай, обсуждать любимые темы, читать стихи, петь песни и играть на музыкальных инструментах, которые вы принесете с собой. Творчество — это то, ради чего мы собираемся!

Чудесные вечера у костра

Мы выбрали вечернее время, чтобы вы могли насладиться атмосферой у костра, потрясающими закатами и магией огня. Это идеальный момент для медитации и осознания себя «здесь и сейчас». В условиях городской суеты нам всем не хватает таких мгновений.

Присоединяйтесь к нам в «Природнике» и позвольте себе насладиться атмосферой творчества и общения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 июля
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
18:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 16 августа
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
17:00 от 1650 ₽
Санкт-Петербург, 30 августа
Конно-драматический театр «Велесо» Санкт-Петербург, Всеволожский р-н, дер. Лепсари, база «Спутник»
17:00 от 1650 ₽

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