Спектакль Природник с Ткачуком!

Присоединяйтесь к «Природнику» в театре Велесо

Дорогие друзья! Мы рады представить вам новый оффлайн формат встреч в театре Велес — «Природник». Это уникальная возможность пообщаться с любимыми актерами на свежем воздухе, подобно городскому «Квартирнику».

Что вас ждет на встречах?

«Природник» — это не просто беседа, это пространство для душевных встреч и знакомства с новыми людьми. Вы сможете встретить единомышленников и близких по духу людей.

На наших встречах мы будем пить чай, обсуждать любимые темы, читать стихи, петь песни и играть на музыкальных инструментах, которые вы принесете с собой. Творчество — это то, ради чего мы собираемся!

Чудесные вечера у костра

Мы выбрали вечернее время, чтобы вы могли насладиться атмосферой у костра, потрясающими закатами и магией огня. Это идеальный момент для медитации и осознания себя «здесь и сейчас». В условиях городской суеты нам всем не хватает таких мгновений.

Присоединяйтесь к нам в «Природнике» и позвольте себе насладиться атмосферой творчества и общения!