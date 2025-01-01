Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Приречная страна
Билеты от 1000₽
Киноафиша Приречная страна

Спектакль Приречная страна

Постановка
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена 6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О спектакле

Новый спектакль в Мастерской Петра Фоменко

В Московском театре Мастерская Петра Фоменко вас ожидает спектакль Приречная страна по произведению норвежского автора Руне Белсвика. Эта история о волшебном мире, полном удивительных событий, раскрывает важные жизненные уроки, доступные как детям, так и взрослым.

Что ожидает зрителей

Спектакль порадует зрителей живой музыкой, оригинальными костюмами, а также современными сценическими технологиями и интерактивными элементами. Это позволяет каждому зрителю почувствовать себя частью происходящего на сцене. В Приречной стране живут необычные персонажи: мечтатель Простодурсен, рассудительный Ковригсен, певчая Октава, озорной Пронырсен, некулёма Сдобсен и мудрая Каменная Куропатка. Они занимаются повседневными делами, но при этом умеют радоваться жизни и видеть волшебство даже в обычных заботах.

Семейный спектакль

Эта добрая и уютная история будет интересна всей семье, особенно тем, кто не расстался с детством. Уникальное сочетание музыки, танца и театральных элементов позволит зрителям насладиться атмосферой волшебства и тепла, присущего сказкам.

Благодарности

Спектакль Приречная страна создан на личные средства Андрея Леонидовича Костина. Мастерская Петра Фоменко искренне благодарит его за неоценимую поддержку в творческой деятельности театра.

Творческая команда

  • Автор: Руне Белсвик
  • Режиссёр: Полина Айрапетова
  • Художник-постановщик: Мария Мелешко
  • Художник по свету: Анна Белякова
  • Переводчик: Ольга Дробот
  • Композитор: Андрей Борисов
  • Хореограф: Дарья Айрапетова
  • Помощник режиссёра: Мария Козяр

Купить билет на спектакль Приречная страна

Помощь с билетами
Январь
2 января пятница
16:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽
3 января суббота
14:00
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Новогодний праздник и спектакль «Морозко»
Детский Детские елки
Новогодний праздник и спектакль «Морозко»
4 января в 16:00 Детский сказочный театр
от 2000 ₽
Прекрасные люди
12+
Драма Классическая драма
Прекрасные люди
25 декабря в 19:00 Театральный центр «Вишневый сад»
от 400 ₽
Реверс
18+
Музыка Пластический Цирк
Реверс
22 марта в 19:00 Московский театр мюзикла
от 1700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше