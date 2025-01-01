Новый спектакль в Мастерской Петра Фоменко

В Московском театре Мастерская Петра Фоменко вас ожидает спектакль Приречная страна по произведению норвежского автора Руне Белсвика. Эта история о волшебном мире, полном удивительных событий, раскрывает важные жизненные уроки, доступные как детям, так и взрослым.

Что ожидает зрителей

Спектакль порадует зрителей живой музыкой, оригинальными костюмами, а также современными сценическими технологиями и интерактивными элементами. Это позволяет каждому зрителю почувствовать себя частью происходящего на сцене. В Приречной стране живут необычные персонажи: мечтатель Простодурсен, рассудительный Ковригсен, певчая Октава, озорной Пронырсен, некулёма Сдобсен и мудрая Каменная Куропатка. Они занимаются повседневными делами, но при этом умеют радоваться жизни и видеть волшебство даже в обычных заботах.

Семейный спектакль

Эта добрая и уютная история будет интересна всей семье, особенно тем, кто не расстался с детством. Уникальное сочетание музыки, танца и театральных элементов позволит зрителям насладиться атмосферой волшебства и тепла, присущего сказкам.

Благодарности

Спектакль Приречная страна создан на личные средства Андрея Леонидовича Костина. Мастерская Петра Фоменко искренне благодарит его за неоценимую поддержку в творческой деятельности театра.

Творческая команда