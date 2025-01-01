Детский спектакль «Приречная страна» в Мастерской Петра Фоменко

В маленькой Приречной стране, где живут интересные персонажи, жизнь полна обычных забот. Здесь мечтатель Простодурсен и рассудительный Ковригсен, а также Октава с её прекрасными песнями, вредный Пронырсен, некулёма Сдобсен и мудрая Каменная Куропатка занимаются привычными делами: рубят дрова, пекут коврижки, сушат башмаки, смотрят в небо и бросают в воду камушки.

Однако в этой уютной истории есть нечто большее. Герои умеют находить радость в мелочах и видеть волшебное даже в повседневной жизни. Спектакль «Приречная страна» — это добрая история, которая понравится как детям, так и взрослым, не расставшимся с детством.

Порадуйте себя и своих близких

Приходите на «Приречную страну» и позвольте себе на время стать частью этой удивительной истории, наполненной добротой и теплом. Здесь каждый сможет вспомнить о своём детстве и найти искреннюю радость.