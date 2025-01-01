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Приречная страна
Билеты от 1000₽
Киноафиша Приречная страна

Спектакль Приречная страна

6+
Продолжительность 1 час 45 минут, 1 антракт
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Детский спектакль «Приречная страна» в Мастерской Петра Фоменко

В маленькой Приречной стране, где живут интересные персонажи, жизнь полна обычных забот. Здесь мечтатель Простодурсен и рассудительный Ковригсен, а также Октава с её прекрасными песнями, вредный Пронырсен, некулёма Сдобсен и мудрая Каменная Куропатка занимаются привычными делами: рубят дрова, пекут коврижки, сушат башмаки, смотрят в небо и бросают в воду камушки.

Однако в этой уютной истории есть нечто большее. Герои умеют находить радость в мелочах и видеть волшебное даже в повседневной жизни. Спектакль «Приречная страна» — это добрая история, которая понравится как детям, так и взрослым, не расставшимся с детством.

Порадуйте себя и своих близких

Приходите на «Приречную страну» и позвольте себе на время стать частью этой удивительной истории, наполненной добротой и теплом. Здесь каждый сможет вспомнить о своём детстве и найти искреннюю радость.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
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14:00 от 1000 ₽
28 сентября
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14:00 от 1000 ₽
11 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
14:00 от 1000 ₽
12 октября
Мастерская Петра Фоменко. Новая сцена Москва, наб. Тараса Шевченко, 29
14:00 от 1000 ₽
25 октября
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14:00 от 1000 ₽
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