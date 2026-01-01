Спектакль Припомним былое, казак!

Музыкально-театрализованное представление в филармонии

В Краснодарской филармонии имени Пономаренко состоится музыкально-театрализованное представление Государственного казачьего академического театра и ансамбля «Кубанская вольница им. Н. В. Кубаря». В основу спектакля легли сцены из комедии Ивана Федоровича Вараввы «Конфуз на ярмарке».

История казака Ивана Конограя

Действие разворачивается в конце XVIII века, во время русско-турецкой войны. Казаков Запорожской Сечи князь Григорий Потемкин собрал в верное войско, которое позже стало Черноморским казачьим войском. Императрица Екатерина Вторая в 1792 году подарила им земли на Кубани, и там казаки начали осваивать новые территории.

Спектакль «Припомним, казак!» рассказывает о том, как казаки-черноморцы обживаются на Кубани. Бытовые сцены изображены через казачьи байки, где реальные исторические личности – Екатерина Вторая, полководец Александр Суворов и атаман Захарий Чепега – взаимодействуют с вымышленными персонажами. Лирическая линия повествования раскрывает трогательную историю любви казака Ивана Конограя и Маруси, дочери куренного атамана Шульги.

Народный юмор и героизм

Спектакль наполняет добрый народный юмор, звучащий на кубанском диалекте. Песенные, танцевальные и оркестровые номера, исполненные ансамблем «Кубанская казачья вольница», придают представлению историко-героическую ноту. Казачья удаль и преданность воинскому долгу отражены в диалогах, зажигательных песнях и динамичных танцах, поставленных народным артистом России Николаем Кубарем.

Представление станет интересным как для любителей казачьей истории, так и для тех, кто ценит народный юмор и традиционную культуру Кубани.