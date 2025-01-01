Музыкальный моноспектакль Юлии Рутберг к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова

Что такое музыка?! Это тихая лунная ночь; это шелест живых листьев; это отдалённый вечерний звон; это то, что родится от сердца и идёт к сердцу; это любовь! Сестра музыки – это поэзия, а мать её – грусть!

Народная артистка России Юлия Рутберг и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова под руководством народного артиста России Владимира Андропова представят живой портрет великого русского композитора Сергея Рахманинова. Спектакль пройдет по основным вехам жизненного и творческого пути мастера.

Гениальные творения Рахманинова

Гениальные творения Рахманинова на слуху у каждого. Но что мы знаем о нём как о человеке? Его увлечённость проявлялась во всём: будь то музыка или езда на автомобиле, любовь, семейная жизнь, управление поместьем, воспитание дочерей. Позже пришли тоска по родине, помощь голодающим музыкантам и всем, кому он мог помочь, ненависть к фашизму и желание Победы своей далёкой, страдающей, любимой России.

Музыка как отражение духа страны

«Музыка композитора должна выражать дух страны, в которой он родился, его любовь, его веру и мысли… Моя музыка – это плод моего характера, и поэтому это русская музыка…» (С.В. Рахманинов)

Чем дальше длится история, тем очевидней вырисовывается масштаб С.В. Рахманинова как музыканта, дирижёра, композитора и гражданина России, перед которой он преклонялся, даже когда жил за рубежом. Сегодня каждая его нота для нас бесценна, а исполнять музыку Рахманинова – честь для любого музыканта.

Вспоминая его творчество, мы вновь и вновь ощущаем новгородский колокольный перезвон, тамбовскую степь и его единственный дом – милую сердцу Ивановку.