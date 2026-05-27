Приношение Моцарту: музыкальный вечер в честь великого композитора

Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает вас на концерт «Приношение Моцарту», посвященный 270-летию со дня рождения выдающегося композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Это событие станет частью цикла «Музыкальная сборная России», который представляет лучших молодых исполнителей, устанавливающих новое звучание российской музыкальной сцены.

Программа вечера

В концерте прозвучат камерные сочинения Моцарта, основное внимание будет сосредоточено на его скрипичных сонатах. Не упустите возможность услышать:

Соната для скрипки и фортепиано ми минор, KV 304 - в исполнении Арсения Сибирева (скрипка) и Тимофея Доли (фортепиано).

- в исполнении Арсения Сибирева (скрипка) и Тимофея Доли (фортепиано). Соната для флейты и фортепиано до мажор, KV 14 - в исполнении Софьи Жилиной (флейта) и Тимофея Доли.

- в исполнении Софьи Жилиной (флейта) и Тимофея Доли. Соната для фортепиано ре мажор, KV 576 - в исполнении Тимофея Доли.

- в исполнении Тимофея Доли. Рондо для скрипки с оркестром до мажор, KV 373 - в исполнении Арсения Сибирева и Тимофея Доли.

- в исполнении Арсения Сибирева и Тимофея Доли. Соната № 11 для фортепиано ля мажор, KV 331 - в исполнении Тимофея Доли.

- в исполнении Тимофея Доли. Соната для скрипки и фортепиано соль мажор, KV 301 - в исполнении Арсения Сибирева и Тимофея Доли.

Музыка Моцарта

Моцарт известен своим уникальным умением совмещать радость жизни с глубиной чувств. Его музыка излучает внутреннее равновесие, где трагическое и комическое существуют в идеальной гармонии. В концерте будут представлены как ранние, так и зрелые скрипичные сонаты композитора, что даст зрителям возможность увидеть эволюцию его творчества.

Художественный руководитель

Концерт будет проходить под руководством народного артиста России и профессора Сергея Ролдугина, который является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки.

Длительность и условия

Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут с антрактом. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.