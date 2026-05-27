Санкт-Петербургский Дом музыки приглашает вас на концерт «Приношение Моцарту», посвященный 270-летию со дня рождения выдающегося композитора Вольфганга Амадея Моцарта. Это событие станет частью цикла «Музыкальная сборная России», который представляет лучших молодых исполнителей, устанавливающих новое звучание российской музыкальной сцены.
В концерте прозвучат камерные сочинения Моцарта, основное внимание будет сосредоточено на его скрипичных сонатах. Не упустите возможность услышать:
Моцарт известен своим уникальным умением совмещать радость жизни с глубиной чувств. Его музыка излучает внутреннее равновесие, где трагическое и комическое существуют в идеальной гармонии. В концерте будут представлены как ранние, так и зрелые скрипичные сонаты композитора, что даст зрителям возможность увидеть эволюцию его творчества.
Концерт будет проходить под руководством народного артиста России и профессора Сергея Ролдугина, который является художественным руководителем Санкт-Петербургского Дома музыки.
Продолжительность концерта составит 1 час 30 минут с антрактом. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.