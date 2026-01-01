Приношение Галине Вишневской
О концерте

Концерт «Приношение Галине Вишневской» в Сочи

13 июня 2026 года в Зале органной и камерной музыки пройдет событие, которое оставит глубокий след в сердцах слушателей. «Приношение Галине Вишневской» — это не только музыкальный вечер, но и культурный праздник, посвященный столетию со дня рождения великой певицы, чье искусство продолжает вдохновлять и восхищать публику.

Галина Вишневская — символ эпохи, обладательница уникального голоса, чья эмоциональная глубина и драматическая сила покоряли сердца зрителей по всему миру. Ее интерпретации партий в операх Чайковского, Мусоргского и Римского-Корсакова стали эталонными. Драматические роли, такие как Тоска и Аида, удивляли своей психологической точностью и артистизмом.

На концерте выступят ведущие солисты Сочинской камерной филармонии, которые исполнит оперные арии и романсы русских, советских и зарубежных композиторов. Особое внимание будет уделено произведениям, занимавшим значительное место в репертуаре самой Вишневской.

Концерт «Приношение Галине Вишневской» — это не просто дань памяти, но и возможность для молодого поколения прикоснуться к наследию одной из самых выдающихся оперных певиц XX века. Это уникальный шанс для всех, кто ценит искусство, услышать музыку, которая звучала в исполнении артистки, чье имя стало символом совершенства. Приглашаем вас разделить этот поистине особенный вечер, наполненный возвышенными чувствами и бессмертной музыкой.

13 июня суббота
19:00
Зал органной и камерной музыки Сочи, Курортный просп., 32

В ближайшие дни

